Le neuvième circuit demande à la Cour suprême de Washington de se prononcer sur l’accusation de « vie injustifiée »

La Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a demandé lundi à la Cour suprême de Washington dans une ordonnance de préciser si la loi de l’État permet à une famille de porter plainte pour « vie injustifiée » pour les coûts liés à l’éducation d’un enfant atteint de malformations congénitales après qu’une infirmière a donné par négligence vaccin contre la grippe à une femme au lieu du vaccin contraceptif qu’elle croyait recevoir.

Yesenia Pacheco, Louis Lémus, et leur enfant connu sous le nom de « SLP. » dans les documents judiciaires sont des plaignants dans un procès contre NeighborCare Health Center, un centre de santé communautaire qualifié au niveau fédéral. Pacheco a visité le centre de santé pour la première fois en 2009 pour obtenir un contrôle des naissances et a reçu des injections contraceptives régulières au cours des deux années suivantes. Lorsque Pacheco a opté pour une injection contraceptive de routine en septembre 2011, Gloria Rodriguez, un employé de NeighborCare, a administré à Pacheco un vaccin contre la grippe au lieu du vaccin contraceptif. Pacheco n’a appris l’erreur qu’à son prochain rendez-vous lorsqu’elle est arrivée pour son injection contraceptive de décembre. À ce moment-là, Pacheco, déjà mère de deux enfants, était tombée involontairement enceinte d’un troisième enfant.

Pacheco a accouché de SLP en août 2012 après une grossesse difficile et une césarienne en urgence. SLP est née avec une épilepsie et une polymicrogyrie périsylvienne bilatérale, un trouble neurologique qui limite ses fonctions cognitives et motrices.

Pacheco et sa famille ont intenté une action en justice et ont remporté un verdict de négligence de 10 millions de dollars contre les États-Unis, dont 7,5 millions de dollars étaient destinés à indemniser SLP pour des dommages futurs. Le gouvernement fédéral a fait appel, et maintenant, le neuvième circuit demande au tribunal de l’État de fournir une réponse à la question juridique centrale dans l’affaire : s’il n’y a aucune preuve qu’un fournisseur de soins de santé était ou aurait dû être concerné par les questions de contraception, est-ce que cela professionnel de la santé a-t-il une obligation relative à la naissance d’enfants atteints de malformations congénitales ? En d’autres termes, Gloria Rodriguez est-elle légalement responsable de la naissance de SLP après avoir administré par erreur un vaccin contre la grippe au lieu d’un vaccin contraceptif ?

La question posée au tribunal n’est pas une question de philosophie, mais plutôt d’interprétation juridique. La loi de l’État de Washington autorise les poursuites pour « naissance injustifiée », qui sont des plaintes déposées par des parents contre des prestataires de soins de santé lorsque leur « action négligente lors du traitement d’une mère a causé la naissance d’un enfant défectueux ». Comme l’a noté le Ninth Circuit, « les tribunaux de Washington utilisent le terme « défectueux » pour décrire les enfants atteints de malformations congénitales.

À Washington, les prestataires de soins de santé peuvent être tenus responsables pour avoir omis de fournir aux parents des informations relatives à la conception ou pour avoir exécuté par négligence une procédure qui aurait empêché la naissance d’un «enfant défectueux». Dans les actions réussies de naissance injustifiée, les parents peuvent ne pas récupérer les frais d’éducation des enfants à titre de dommages-intérêts s’ils donnent finalement naissance à un enfant en bonne santé. Ils peuvent toutefois recouvrer des frais ainsi que des dommages et intérêts pour douleurs et souffrances liées à la grossesse et à l’accouchement.

En plus de la réclamation pour « naissance injustifiée » par Pacheco et Lemus, SLP et d’autres enfants « défectueux » peuvent présenter leurs propres réclamations pour « vie injustifiée », dans laquelle ils peuvent récupérer les dépenses engagées dans le cadre d’un traitement médical. Le gouvernement fédéral soutient, cependant, que la relation entre les malformations congénitales de SLP et l’erreur de Rodriguez est trop fragile pour soutenir la responsabilité. La loi, soutiennent les États-Unis, vise à indemniser les victimes uniquement pour les malversations qui provoquent des malformations congénitales – et non celles qui provoquent simplement une naissance non désirée.

Juge de circuit en chef Mary H. Murguia, une Barack Obama personne nommée, a certifié cette question à la Cour suprême de Washington via une ordonnance rendue lundi :

Dans le cadre des réclamations pour naissance injustifiée ou vie injustifiée, la loi de Washington autorise-t-elle des dommages-intérêts extraordinaires pour les coûts associés à l’éducation d’un enfant atteint de malformations congénitales lorsque le ou les défendeurs ont fourni des soins contraceptifs par négligence même si le ou les demandeurs n’ont pas cherché de contraceptifs pour empêcher de concevoir un enfant plus tard né avec des malformations congénitales?

La cour d’appel fédérale a noté qu’elle n’avait pas l’intention de « la formulation de notre question pour restreindre l’examen de la question par la Cour suprême de Washington ».

« Nous reconnaissons que la Cour suprême de Washington peut, à sa discrétion, reformuler la question », poursuit l’ordonnance. « Lorsque la Cour suprême de Washington décidera d’accepter ou non la question certifiée, les parties déposeront rapidement un rapport d’étape conjoint informant cette Cour de la décision. Si la Cour suprême de Washington accepte la question certifiée, les parties déposeront un autre rapport d’étape conjoint informant cette Cour lorsque la Cour suprême de Washington publiera une réponse à la question certifiée rapidement après la publication de cette détermination.

Dans un e-mail à Law&Crime Tuesday, l’avocat des plaignants Mike Maxwell appelé a déclaré que lui et ses clients étaient «déçus» par la commande du neuvième circuit. Maxwell a continué comme suit :

C’est une question d’une importance cruciale pour l’enfant. Elle est handicapée intellectuellement avec un QI d’environ 70. Elle est analphabète, elle a des crises récurrentes, a une mauvaise vision et son éducation ne dépassera jamais le niveau de la première année. Elle a besoin d’une vision et d’une ergothérapie que ses parents pauvres n’ont pas les moyens de payer. Nous devions régler ce cas peu après son sixième anniversaire afin que l’enfant puisse avoir accès aux services dont elle a besoin, le plus tôt sera le mieux. L’enfant a maintenant 9 ans et demi et nous discutons toujours d’un problème que la Cour suprême de Washington a résolu en 1982 dans l’affaire Harbeson.

Maxwell a également critiqué le traitement de l’affaire par le gouvernement fédéral, expliquant que le procès avait été retardé à plusieurs reprises en raison des actions du gouvernement, l’obligeant à déposer une requête pour un procès accéléré. L’appel a également été retardé.

« Les États-Unis ont attendu le dernier jour pour déposer leur appel, et le 6 janvier 2021, ils ont déposé leur appel dans cette affaire », a déclaré Maxwell. La loi sous-jacente, selon Maxwell, est établie depuis longtemps. Il a toutefois déclaré que « les États-Unis ont assemblé un argument en mélangeant des doctrines inapplicables, ce qui crée un argument brumeux qui semble légaliste ».

Maxwell a également ceci à dire au sujet du tribunal : « Plutôt que de faire son devoir de lire Harbeson, le neuvième circuit a adhéré à la confusion invoquée par les États-Unis et l’a certifié, ce qui causera des dommages plus irréversibles et permanents à cet enfant de 9 ans. , enfant innocent et handicapé.

Les avocats du DOJ ont refusé de commenter en réponse à la demande de Law&Crime.

