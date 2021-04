Le neuvième circuit donne aux camionneurs la victoire sur la California Trucking Association ⋆ .

Le pouvoir du camionnage indépendant a été diminué dans le Golden State. Mercredi, une cour d’appel fédérale a statué que des milliers de camionneurs californiens dits «indépendants» devraient être classés comme des employés plutôt que comme des entrepreneurs indépendants.

La loi en question, AB-5, est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, mais son destin, sa pleine portée et son potentiel sont en jeu depuis George W. Bush-nommé juge de district américain Roger T. Benitez mettre la législation en pause, telle qu’elle s’applique aux camionneurs, avec une injonction temporaire le 31 décembre 2019.

Cette injonction, demandée par le groupe de l’industrie du camionnage California Trucking Association (CTA), a été entièrement balayée par la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit dans un avis long et énergique.

«Parce que l’AB-5 est une loi du travail généralement applicable qui a un impact sur la relation entre un transporteur routier et sa main-d’œuvre, et ne lie pas, n’oblige pas ou ne gèle pas un prix, un itinéraire ou un service particulier d’un transporteur routier au niveau de ses clients, il n’est pas préempté par [federal law],” Juge du circuit Sandra Segal Ikuta a écrit.

L’OTC avait fait valoir que la Federal Aviation Administration Authorization Act (F4A) de 1994, qui prévaut sur toute loi d’État «relative à un prix, une route ou un service de tout transporteur routier», était la législation dominante dans l’affaire en raison de sa clause de préemption.

Le neuvième circuit n’était pas d’accord, cependant, car AB-5 n’est pas vraiment une loi sur les tarifs, les itinéraires ou les services – mais plutôt une loi qui permet aux autorités de l’État d’appliquer les protections du droit du travail contre les employeurs qui classent à tort leurs travailleurs comme entrepreneurs indépendants.

L’avis explique longuement:

[L]aws d’applicabilité générale qui affectent la relation d’un transporteur routier avec sa main-d’œuvre et imposent un certain salaire ou empêchent la discrimination dans les décisions d’embauche ou de licenciement, ne sont pas significativement liées aux tarifs, aux itinéraires ou aux services. Par conséquent, l’application de la loi californienne sur les salaires en vigueur contre les transporteurs routiers, l’application des lois californiennes sur les repas et les pauses et «l’utilisation du critère de la common law de la Californie pour déterminer si un transporteur routier a correctement classé ses chauffeurs comme entrepreneurs indépendants» ne sont pas préemptées. , parce qu’ils ont un impact sur les activités des transporteurs routiers au moment où les transporteurs routiers interagissent avec leurs travailleurs.

Malgré la longue discussion sur le potentiel du F4A à devancer la loi californienne, la question qui prévaut dans l’affaire est de savoir si le soi-disant «test ABC» contenu dans AB-5 est autorisé ou non. Étant donné que l’argument de préemption du CTA n’a pas abouti, le test ABC est désormais la norme par laquelle les autorités peuvent juger si les entreprises de camionnage ont mal classé leurs employés.

Le test ABC est une doctrine juridique importée du Massachusetts via la jurisprudence. Le test a été récemment codifié par la législature de l’État dans AB-5 et détermine la relation de travail comme suit:

[A] la personne qui fournit de la main-d’œuvre ou des services contre rémunération est considérée comme un employé plutôt que comme un entrepreneur indépendant à moins que [(A)] l’entité de location démontre que la personne est libre du contrôle et de la direction de l’entité de location dans le cadre de l’exécution des travaux, [(B)] la personne effectue un travail qui sort du cadre normal des activités de l’entité qui embauche, et [(C)] la personne exerce habituellement un métier, une occupation ou une entreprise établie de manière indépendante.

Le tribunal de district a spécifiquement déterminé que le volet B du critère ci-dessus avait été préempté par la F4A et a émis une injonction fondée sur l’idée que l’OTC réussirait probablement sur le bien-fondé de leur réclamation, car ce volet «oblige effectivement les transporteurs routiers à traiter les propriétaires-exploitants. en tant qu’employés »et, par conséquent,« les chauffeurs ne seront jamais considérés comme des entrepreneurs indépendants en vertu de la loi californienne. »

Le neuvième circuit a déclaré que l’exact opposé était vrai.

“[W]Nous avons précédemment conclu que ces conséquences indirectes n’avaient «qu’une connexion ténue, distante ou périphérique aux tarifs, itinéraires ou services» », note le juge Ikuta.

“Parce que le CTA a peu de chances de réussir sur le fond, le tribunal de district a commis une erreur en enjoignant à l’État d’appliquer AB5 contre les transporteurs routiers opérant en Californie”, poursuit l’opinion. «En ne respectant pas notre précédent concernant les lois du travail d’application générale, le tribunal de district a commis une erreur de droit à laquelle nous ne pouvons pas reporter, même au stade de l’injonction préliminaire.»

Les dirigeants syndicaux ont salué la décision de la cour d’appel comme une victoire sans réserve pour les travailleurs.

«La décision rendue aujourd’hui par le 9e circuit est une victoire massive pour les chauffeurs routiers de Californie, qui depuis trop longtemps ont été confrontés à l’exploitation et aux erreurs de classification de la part des entreprises de camionnage qui placent les bénéfices des entreprises avant la sécurité et le bien-être des conducteurs», a déclaré l’International. Fraternité des Teamsters dans une déclaration. «La décision du tribunal confirme que la loi AB 5 de Californie peut être appliquée contre les entreprises de camionnage qui classifient mal leurs travailleurs – et il devrait être évident pour tout le monde que les chauffeurs qui travaillent pour une entreprise de camionnage sont des employés de cette entreprise et non des entrepreneurs indépendants.»

«Avec la décision du neuvième circuit, nous avons des protections de la loi des États pour lutter contre les erreurs de classification et indiquer clairement que ces chauffeurs sont des employés, et non des entrepreneurs indépendants, ayant droit aux mêmes droits et protections que tout autre employé», a déclaré le directeur de la division portuaire de Teamsters Ron Herrera ajoutée.

