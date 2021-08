Le neuvième circuit lance le procès d’OAN contre Rachel Maddow 10z viral

in

Hôte MSNBC Rachel MaddowLa remarque de “le média de droite le plus obséquieusement pro-Trump en Amérique est vraiment littéralement de la propagande russe payée” n’a pas diffamé One America Network, et le procès du réseau de droite a violé une loi destinée à dissuader les abus du système judiciaire, une cour d’appel fédérale a statué à l’unanimité mardi.

“La déclaration de Maddow est bien dans les limites de ce qui est qualifié de discours protégé en vertu du premier amendement”, juge de circuit américain Milan Smith, Jr., une George W. Bush nommé, a écrit pour le panel unanime de trois juges. “Aucun téléspectateur raisonnable ne pourrait conclure que Maddow impliquait une affirmation de fait objectif.”

Provoquant une défaite retentissante pour le réseau pro-Trump, la Cour d’appel du neuvième circuit a confirmé la décision d’un tribunal inférieur de radier définitivement la plainte en vertu de la loi californienne anti-SLAPP, une loi conçue pour punir ceux qui abusent des tribunaux pour supprimer la liberté d’expression. Le panel dominé par les républicains comprenait également George HW Bush-nommé juge de district américain Eduardo Robreno, siégeant par désignation, et juge de circuit américain John B. Owens, une Barack Obama nommé.

La décision de la cour d’appel confirme tous les aspects de l’autre par le juge de district américain Cynthia Bashant à partir de mai 2020.

“Maddow ne garde pas ses opinions politiques secrètes et, par conséquent, le public peut s’attendre à ce qu’elle utilise un langage subjectif conforme à ses opinions politiques”, a écrit Bashant l’année dernière tout en rejetant une plainte déposée par la société mère d’OAN, Herring Networks, un an plus tôt.

“Ainsi, l’émission de Maddow est différente d’un segment d’actualités typique où les présentateurs informent les téléspectateurs sur les nouvelles quotidiennes”, a poursuivi le juge. “Le but de l’émission de Maddow est qu’elle fournisse les nouvelles, mais aussi qu’elle donne son avis sur ces nouvelles.”

Certains commentateurs ont comparé ce raisonnement à une décision différente d’un tribunal fédéral rejetant une action en justice contre Fox News. Tucker Carlson au motif qu’aucun téléspectateur raisonnable ne croirait qu’il a fait des déclarations de fait.

Mais la décision de Bashant a également déclaré catégoriquement: “Il ne fait aucun doute que Maddow a discuté de cet article sur son segment et a présenté avec précision les informations de l’article.”

Maddow faisait référence au fait que l’OAN Kristian Rouz a également écrit des articles en tant que pigiste pour Sputnik News, une organisation de presse financée par l’État russe. OAN a minimisé cette association, affirmant que Rouz gagnait 40 $ par article et que ses écrits là-bas « n’avaient aucun rapport avec son travail pour OAN ». Rouz a travaillé pour les organisations en même temps, a noté le tribunal.

Cette association a été signalée pour la première fois par l’article du Daily Beast intitulé “La nouvelle chaîne préférée de Trump emploie un journaliste payé par le Kremlin”, publié le 22 juillet 2019.

Maddow a souligné le lien dans son émission plus tard dans la journée dans un segment qui présentait l’article. OAN n’a jamais poursuivi la Bête, comme le Neuvième Circuit l’a dûment noté.

“L’étonnement de Maddow et le ton de” surprise et de joie “du segment sont dérivés des nouvelles présentées dans l’article du Daily Beast – une histoire que Herring ne prétend pas être diffamatoire”, indique l’opinion.

La décision affirmant la victoire de Maddow en vertu de la loi californienne anti-SLAPP laisse également en place l’ordonnance ultérieure du juge Bashant pour qu’OAN paie plus de 250 000 $ en frais juridiques.

MSNBC a refusé de commenter. L’avocat d’OAN n’a pas immédiatement répondu à un courriel demandant un commentaire.

Lire la décision ci-dessous :

