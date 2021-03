Le neuvième circuit maintient une restriction sévère sur le port d’armes à feu ⋆ .

Hier, la Cour d’appel du neuvième circuit, siégeant en banc, a confirmé la restriction d’Hawaï sur le port d’armes à feu.

En vertu de la loi hawaïenne, les résidents ne peuvent porter une arme à feu que s’ils prouvent à l’État qu’ils ont un «besoin urgent», qu’ils ont «une bonne moralité» et sont «engagés dans la protection de la vie et des biens». Ainsi, l’État, s’il est malin, peut effectivement interdire à ses habitants de porter des armes. Alternativement, il peut manipuler ses déterminations quant à qui peut les porter pour favoriser les partis préférés et / ou les membres des classes préférées.

Le vote pour faire respecter la loi d’Hawaï était 7-4. L’opinion majoritaire était celle du juge Jay Bybee. C’est un nommé Bush 43 qui a été vilipendé par la gauche pour avoir signé le «mémo de torture» du ministère de la Justice au début de la guerre contre le terrorisme.

Je ne suis pas un expert du deuxième amendement, et je ne suis pas non plus le rédacteur de référence de Power Line sur les questions d’armes à feu. Pour ce que cela vaut, cependant, je considère la décision du neuvième circuit très douteuse et un bon candidat pour une annulation par la Cour suprême.

L’opinion majoritaire commence en notant que «la loi hawaïenne a commencé à limiter le transport public d’armes dangereuses, y compris les armes à feu, il y a plus de 150 ans – près de cinquante ans avant qu’il ne devienne un territoire américain et plus d’un siècle avant qu’il ne devienne un État.» (Page 15) D’accord. Mais quand Hawaï est devenu un État, il a accepté d’être lié par la Constitution américaine. Ainsi, ses traditions ne peuvent pas l’emporter sur le deuxième amendement.

La majorité procède à une discussion plus large sur l’histoire des restrictions sur les armes à feu, remontant au Moyen Âge. Il conclut que, parce que l’histoire démontre une tradition «de longue date» dans le droit du gouvernement anglais et américain, «interdire[ing] certaines armes d’entrer. . . les espaces publics comme moyen d’assurer la «tranquillité domestique» et de prévenir la «violence domestique» »,« il n’y a pas de droit de porter des armes ouvertement en public ». (Page 113)

Pourtant, la majorité a reconnu qu’à l’époque coloniale, il y avait «une acceptation générale par les gouvernements locaux de certaines armes à feu sur la place publique». (Page 61)

Le juge Diarmuid O’Scannlain a rédigé une puissante dissidence. Il a déclaré:

Le deuxième amendement à la Constitution des États-Unis garantit «le droit du peuple de garder et de porter des armes». US Const. modifier. II (je souligne). Aujourd’hui, une majorité de notre Cour a décidé que le deuxième amendement ne signifiait pas ce qu’il disait. Au lieu de cela, la majorité soutient que, bien que le deuxième amendement puisse garantir le droit de garder une arme à feu pour se défendre à son domicile, il ne donne aucun droit de porter – c’est-à-dire de porter – cette même arme à feu pour se défendre ailleurs. Cette tenue est aussi inédite qu’extrême. Alors que nos circuits frères se sont débattus – et n’étaient pas d’accord – sur la question de savoir si le port d’armes à feu public relève du «noyau» interne du deuxième amendement, nous devenons maintenant la première et la seule cour d’appel à juger que le portage public relève entièrement de la la portée des protections de l’Amendement. Ce faisant, la majorité réduit le droit de «porter les armes» à une simple tache d’encre. La décision de la majorité mine non seulement le texte de la Constitution, mais aussi un demi-millénaire d’histoire juridique anglo-américaine, les décisions de la Cour suprême dans District of Columbia c.Heller, 554 US 570 (2008), et McDonald c. City of Chicago, 561 US 742 (2010), et les principes fondamentaux de la souveraineté populaire américaine elle-même.

(Page 128)

Cam Edwards de Bearing Arms trouve une lueur d’espoir dans la décision du neuvième circuit. Il soutient qu ‘«il y a maintenant un conflit clair sur le droit de porter les armes devant les différentes cours d’appel [which] augmente considérablement les chances que la Cour traite au moins une de ces affaires dans un avenir très proche. En effet, Edwards dit que plus tard cette semaine, la Cour examinera en conférence l’opportunité d’entendre une telle affaire.

D’un autre côté, Kent Scheidegger de Crime & Consequences souligne que «la Haute Cour a adopté un grand nombre d’affaires du deuxième amendement qui semblaient être éminemment« dignes de certitude ».»

Encore une fois, je ne suis pas un expert, mais cette décision semble plus sûre que la plupart.