Le neuvième jour de la grève des métaux commence avec des charges et des piquets à Cadix

24/11/2021 à 10h35 CET

Ce mercredi le neuvième jour de grève des métallurgistes Sans que les syndicats et le patronat, qui se réunissent à 11h00 lors de la cinquième rencontre à la CARL entre les deux parties, ne soient parvenus à une entente. Depuis 6 heures du matin, il y a eu piquets d’information dans Cadix et San Fernando, tandis qu’à 9h15 la Police Nationale a commencé à porter plainte contre les grévistes dans la rivière San Pedro, juste après l’entrée des mineurs dans les écoles.

Rappelons que les rues de ce quartier résidentiel de Puerto Real ont accueilli l’un des moments les plus tendus de cette grève des métaux, lorsque les agents ont dispersé les ouvriers à l’aide d’un Medium Armored Wheels (BMR), un véhicule retiré par l’Armée de Terrain et donné à la Police Nationale.

Les syndicats et les employeurs se réuniront à nouveau à Séville à partir de 11h00 avec l’intention de parvenir à un accord mettant fin à la grève des métallurgistes dans la province de Cadix.

Cependant, le secrétaire général de la FICA-UGT à Cadix, Antonio Montoro, avait déjà annoncé aux médias quelques minutes avant le début de la manifestation mercredi dernier, l’intention des travailleurs. « Une proposition sera remise à l’employeur, il va être mis sur la table et nous allons revenir, et quand ils auront la possibilité de le signer, appelez-nous, car si ce qu’ils veulent c’est s’user pour signer nous avons déjà montré que nous sommes venus trois fois, et si nous devons y aller quatre, nous irons quatre », a-t-il souligné.

En outre, les citoyens ont appelé à une concentration aux portes de la sous-délégation du gouvernement à Cadix ce mercredi, à partir de 20h00, après ce qui s’est passé lors de la manifestation dans la capitale de Cadix mardi dernier, qui s’est terminée par de graves altercations entre la police et des manifestants et qui se sont répétés dans toute la ville pendant plusieurs minutes.