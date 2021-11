Le neveu de Camarón est retrouvé mort à San Fernando, Cadix

27/11/2021

Le à 14:29 CET

Le corps sans vie de Jesús Monge Gutiérrez, le neveu de Camarón de la Isla, a été localisé par un homme qui se promenait à proximité du pont de fer de San Fernando (Cadix), tel que rapporté par la Garde civile.

Jésus Monge disparu dans la zone de la pipe Sancti Petri, à Chiclana de la Frontera (Cadix), le mardi 23 novembre dernier, vers 20h00.

Une fois le corps localisé, un bateau du service maritime de la Garde civile l’a transféré à la base de Puntales et a été remis à la Police nationale, qui poursuivra les procédures nécessaires.

Jesús Monge, 42 ans, originaire de San Fernando, était le fils de Jesús Monge Cruz, Pijote, frère de Camarón de la Isla, et avait deux enfants.

Ce vendredi, une recherche de l’homme a été lancée qui s’est intensifiée par voie maritime et aérienne, avec des hélicoptères et des drones de la Garde civile, en plus des membres de la police locale de San Fernando et de la police nationale.