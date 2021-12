Le neveu de Kim Kardashian, Mason, dit qu’elle ne devrait pas laisser sa fille North diffuser en direct sur les réseaux sociaux « pour des raisons de sécurité »

Le neveu de Kim Kardashian veille sur la famille.

La star de télé-réalité et sa célèbre famille sont connus pour protéger farouchement les informations les uns des autres, mais célèbrent régulièrement les étapes importantes de la famille sur les réseaux sociaux, comme Kardashian l’a fait pour Mason Disick – le fils de sa sœur Kourtney Kardashian et de son ex Scott Disick – quand il a eu 12 ans. Mardi.

Pour marquer cette journée spéciale, l’aspirante avocate a profité de son histoire Instagram pour partager plusieurs images de son neveu, passant souvent du temps avec elle et ses propres enfants.

L’une des images qu’elle a partagées contenait une capture d’écran d’une conversation par SMS entre elle et Mason, dans laquelle elle l’a surnommé « un roi serviable » dans un texte écrit sur la capture d’écran.

Kim Kardashian a partagé une capture d’écran d’une conversation entre elle et son neveu Mason, dans laquelle il lui a conseillé de ne pas laisser sa fille diffuser en direct sur les réseaux sociaux sans surveillance. (Photo de Hayk Baghdasaryan TASS via .)

Dans la conversation, le jeune a conseillé à Kardashian d’empêcher sa fille, North, de diffuser en direct sur les réseaux sociaux sans supervision.

« Bonjour, je ne veux pas manquer de respect à North mais je ne pense pas qu’elle devrait faire la vie à moins que quelqu’un ne soit avec elle parce que les gens enregistrent toujours des écrans et elle pourrait dire des informations qui ne sont pas correctes et des trucs comme ça, qu’elle regrettera « , a-t-il déclaré dans son message, racontant avoir partagé des informations de la même manière qu’il regrette maintenant.

Kim Kardashian (à gauche), sœur de la mère de Mason Disick (à droite), Kourtney (au centre), a partagé la conversation pour célébrer l’anniversaire de Mason, le qualifiant de « roi serviable ». (Photo de Hayk Baghdasaryan TASS via .)

« Juste au cas où pour la sécurité », a-t-il conclu.

Kardashian a répondu, remerciant son neveu pour sa contribution et acceptant. Elle a ensuite dit qu’il serait « bien » que Mason parle également à North.

« J’adorerais lui en parler », a déclaré Mason. « La prochaine fois, je viendrai peut-être.

Mason est le fils des ex Kourtney Kardashian et Scott Disick. (Steven Lawton/FilmMagic)

Le conseil fait suite à la mise en ligne de North sur le compte TikTok de Kardashian ce week-end et a fait visiter aux fans leur maison.

Cependant, la mère de quatre enfants a empêché sa fille de filmer, expliquant qu’elle n’était « pas autorisée » à vivre de cette manière.

North, 8 ans, a ensuite arrêté de diffuser.