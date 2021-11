LE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE RÉVÈLE QUE LE VACCIN EST BON PENDANT SEULEMENT 60 JOURS

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :

ROSE D’OR 14,10 $ À 1868,00 $//ROSE D’ARGENT DE 24 CENTS À 24,87 $//TONNAGE D’OR COMEX DEGAGE POUR NOVEMBRE : 6,64 TONNES//OZ D’ARGENT DE 6,4 MILLIONS D’OZ//COMMENTAIRES COVID//MISE À JOUR DES MANDATS DE VACCINATION : NEW ENGLAND REVE JOURNAL OF LE VACCIN EST BON PENDANT SEULEMENT 60 JOURS // LA POLICE AUTRICHE DEVIENT DANGER AVEC LEUR NOUVEAU MANDAT DE POLICE // GIBRALTAR, LE PAYS LE PLUS VACCINÉ DE LA PLANÈTE ANNULE NOL EN RAISON D’UN ÉNORME AFFLUX DE VIRUS DELTA..TOUS POUR LES VACCINÉS !! // NORDSTREAM NON II MISES À JOUR SUR LES HISTOIRES DE PÉTROLE // MARAIS POUR VOUS CE SOIR

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

OR : 1868,00 $ UP 14,10 $ La cotation est le prix au comptant de Londres

Argent : 25,11 $ UP 24 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)

Or 1867,30 $

argent : 25.07

J’ai été informé par Andrew Maguire que la Turquie souveraine qui n’a jamais acheté d’argent, a acheté le dernier

bastion d’argent des raffineurs. Ils ont payé une triple prime pour mettre la main sur l’argent. Les raffineurs déclarent maintenant qu’ils sont hors

de métal jusqu’en janvier.

La Comex publie une liste des livraisons et des achats mensuels de propriété de contrats d’argent pour les 30 à 40 entreprises qui ont des droits de courtage avec elles. Il est difficile de comprendre la signification des changements mensuels pour les banques comme Goldman et JP Morgan, mais il existe quelques entreprises non majeures qui sont historiquement des fournisseurs d’argent constants. Ces entreprises comprennent Macquarie Futures, Scotia Capitaux, Marex et Bank of America. Je suppose que ces entreprises vendaient des produits pour les raffineries ou les mineurs. Historiquement, ces 4 entreprises représentaient environ 15 millions d’onces d’approvisionnement mensuel pour le Comex. En regardant les données du Comex, ces 4 entreprises ont essentiellement cessé de fournir de l’argent au Comex au cours des 2 à 3 derniers mois. https://www.cmegroup.com/delivery_reports/MetalsIssuesA ndStopsYTDReport.pdf

Bryant