Le New England Revolution arrache les trois points à l’Impact de Montréal (1-4)

in

30/09/2021 à 03h30 CEST

Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre a clôturé une magnifique performance contre Impact de Montréal, qu’il a battu 1-4 lors du match disputé dans le Stade Saputo ce jeudi. Les Impact de Montréal est venu vouloir reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre L’équipage de Colomb. De la part de l’équipe de Foxborough, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre est venu de battre 2-1 à Ville d’Orlando lors du dernier match disputé. Après le pointage, l’équipe montréalaise est huitième à la fin du match, tandis que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre maintient le leadership de la Major League Soccer.

Le match a bien commencé pour l’équipe de Foxborough, qui a débuté au Stade Saputo avec un objectif de Dejuan Jones à la 10e minute. Révolution de la Nouvelle-Angleterre, augmentant l’avantage au moyen d’un peu de Bouksa à la 17e minute. L’équipe de Foxborough a marqué à nouveau à la 30e minute grâce à un but contre son camp de Camacho. Cependant, le Impact de Montréal à 32 minutes, il s’est approché du tableau d’affichage avec un but de tours, concluant la première période avec un 1-3 au tableau d’affichage.

Après la mi-temps du match, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui met plus de terre entre les deux grâce à un peu de Bou juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 86, mettant fin au duel avec un résultat final de 1-4.

Le technicien de la Impact de Montréal, Wilfried nancy, a donné accès au champ à Brault-Guillard, Johnsen et Tableau Ballou remplacement Bassong, Piette et Choinière, tandis que de la part du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Aréna Bruce remplacé Kaptoum, Caicedo, Kaptoum et Caldwell pour Mcnamara, Buchanan et Polster.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Piette et Kamal meunier, du Impact de Montréal et deux à Bou et Caicedo du Révolution de la Nouvelle-Angleterre.

Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre mène le tournoi avec 62 points, avec une place d’accès direct aux demi-finales de conférence, tandis que le Impact de Montréal il est resté à la huitième place avec 37 points après le match.

Fiche techniqueImpact de Montréal :Pantemis, Camacho, Kamal Miller, Waterman, Wanyama, Piette (Johnsen, min.68), Mihailovic, Choinière (Ballou Tabla, min.75), Torres, Bassong (Brault-Guillard, min.55) et QuiotoRévolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Polster (Kaptoum, min.88), Mcnamara (Kaptoum, min.80), Buchanan (Caicedo, min.80), Carles Gil, Buksa et BouStade:Stade SaputoButs:Dejuan Jones (0-1, min. 10), Buksa (0-2, min. 17), Camacho (0-3, min. 30), Torres (1-3, min. 32) et Bou (1-4 , au moins 86)