Le New England Revolution bat l’Union de Philadelphie et obtient les trois points (0-1)

09/04/2021 à 03:30 CEST

Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre a remporté le Union de Philadelphie 0-1 lors du match disputé ce samedi au Parc Subaru. Les Union de Philadelphie voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui DC United par un score de 3-1. Pour sa part, Révolution de la Nouvelle-Angleterre il a été battu 2-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le La ville de New York. Après le résultat obtenu, l’équipe Pensilvan est cinquième à l’issue du match, tandis que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre continue en tant que leader de la Major League Soccer.

La première partie du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe de Foxborough, qui a ouvert le score sur un but de Polster à la minute 34. Avec ce 0-1 a conclu la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Union de Philadelphie de Jim Curtin soulagé Fontana, Davo et Tourneur pour Harriel, Jack Mcglynn et Sullivan, tandis que le technicien du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Aréna Bruce, a ordonné l’entrée de Caldwell, Carles Gil et De La Garza fournir Edouard Kizza, Kaptoum et Mcnamara.

L’arbitre a montré un total de huit cartons : cinq cartons jaunes au Union de Philadelphie, spécifiquement à Harriel, Bedoya, Sullivan, Fontana et Aaronson et deux à Révolution de la Nouvelle-Angleterre (Traustrason et Henri Kessler). De plus, il y avait un carton rouge pour Traustrason (2 jaunes) par l’équipe de Foxborough.

Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre continue en tant que leader de la Major League Soccer avec 52 points, occupant une place d’accès direct aux demi-finales de conférence, tandis que le Union de Philadelphie il était à la cinquième place avec 32 points, au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre, après le match.

Fiche techniqueUnion de Philadelphie :Bendik, Findlay, Glesnes, Wagner, Harriel (Fontana, min.72), Jack Mcglynn (Davo, min.72), Bedoya, Aaronson, Leon Flach, Sullivan (Turner, min.84) et Przyby & lstrok;koRévolution de la Nouvelle-Angleterre :Knighton, Bye, Henry Kessler, Dejuan Jones, Farrell, Kaptoum (Carles Gil, min.66), Polster, Mcnamara (De La Garza, min.95), Traustason, Bunbury et Edward Kizza (Caldwell, min.63)Stade:Parc SubaruButs:Polster (0-1, min. 34)