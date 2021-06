Le New England Revolution bat New York et obtient les trois points (2-3)

20/06/2021 à 03h36 CEST

le Révolution de la Nouvelle-Angleterre maintient son avance dans la Major League Soccer après avoir remporté 2-3 à La ville de New York ce dimanche. le La ville de New York Il est arrivé au match avec un esprit renforcé après avoir remporté la victoire par 1-2 contre le Los Angeles FC. Pour sa part, Révolution de la Nouvelle-Angleterre a remporté le Cincinnati par 0-1 et auparavant il l’a fait aussi, contre Les Red Bulls de New York 3-1 et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Après le score, l’équipe new-yorkaise est sixième à l’issue du duel, tandis que le Révolution de la Nouvelle-Angleterre maintient le leadership de la Major League Soccer.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui a ouvert le tableau de bord avec un peu de Bou à la 28e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

En seconde période, l’équipe de New York a marqué un but, ce qui a mis à égalité avec un but de Andrade à la 56e minute. Cependant, l’équipe de Foxborough a pris l’avantage à la lumière en établissant le 1-2 grâce à un but de Jon cloche à 78 minutes. Cependant, le La ville de New York a réagi dans le concours mettant le 2-2 grâce au succès de Ismaël tajouri à 85 minutes. Mais plus tard le Révolution de la Nouvelle-Angleterre a avancé avec un peu de Mcnamara quelques instants avant le coup de sifflet final, à 88, clôturant ainsi la confrontation avec un score de 2-3 au tableau d’affichage.

Le technicien de la La ville de New York, Ronny Deila, a donné accès au champ à Andrade, Ismaël tajouri Oui Rodriguez remplacement Tailles Magno, Castellanos Oui Moralez, tandis que de la part du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, Aréna Bruce remplacé Buchanan, Bouksa, Henri Kessler Oui Caldwell pour Maciel, Traustrason, Bou Oui Mcnamara.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, trois pour Castellanos, Andrade Oui Sables, de l’équipe de New York et deux pour Polster Oui Maciel, de l’équipe de Foxborough.

Avec 20 points, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre continue en tant que leader de la Major League Soccer à la fin du match, tandis que le La ville de New York il a été placé à la sixième place avec 11 points.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Révolution de la Nouvelle-Angleterre comme lui La ville de New York jouera un nouveau match contre lui Les Red Bulls de New York et le Atlanta United respectivement.

Fiche techniqueLa ville de New York:Johnson, Sands, Tinnerholm, Chanot, Parks, Morales, Medina, Amundsen, Talles Magno (Andrade, min.46), Castellanos (Ismael Tajouri, min.76) et Moralez (Rodríguez, min.90)Révolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Jon Bell, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Maciel (Buchanan, min.58), Polster, Traustason (Buksa, min.59), Mcnamara (Caldwell, min.92), Bou (Henry Kessler, min.81) et Carles GilStade:Stade des YankeesButs:Bou (0-1, min. 28), Andrade (1-1, min. 56), Jon Bell (1-2, min. 78), Ismael Tajouri (2-2, min. 85) et Mcnamara (2- 3, mini 88)