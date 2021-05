Le New Jersey annonce la campagne Vaccination-Beer ⋆ .

L’État du New Jersey tente d’encourager les vaccinations avec une nouvelle campagne mettant en vedette de la bière gratuite.

Oui vraiment.

À partir de ce poste, plus de 7 millions de doses du vaccin covid-19 ont été administrées dans le Garden State, et plus de 3 millions d’habitants ont été entièrement vaccinés. Gouverneur Phil Murphy a annoncé lundi «l’opération Jersey Summer», avec pour objectif de faire vacciner 4,7 millions de New Jersey d’ici la fin juin.

Il existe un certain nombre de sites de vaccination sans rendez-vous dans le New Jersey, un centre d’appels pour aider les résidents à organiser leurs rendez-vous et un effort pour travailler directement avec les chefs religieux locaux pour aider les fidèles à se faire vacciner.

Un aspect assez notable de la campagne de vaccination du New Jersey est le programme «Shot and a Beer», qui est exactement ce à quoi il ressemble.

Murphy a déclaré lors de sa conférence de presse de lundi que l’État s’est associé à la Brewers Guild of New Jersey pour un programme qui permettra aux résidents «qui reçoivent leur première dose de vaccin au mois de mai» d’obtenir une bière gratuite auprès de plusieurs brasseries participantes de l’État. .

Murphy a annoncé lundi des mesures de réouverture supplémentaires, notamment l’assouplissement des limites de capacité intérieure des restaurants et des grandes salles.

“Nous sommes convaincus que nous pouvons le faire en toute sécurité, car nos chiffres ont évolué de manière décisive dans la bonne direction au cours des trois dernières semaines”, a déclaré le gouverneur. «Il y a une chose que nous pouvons faire par-dessus tout pour nous assurer que nos nombres de COVID continuent de baisser, d’autant plus que nous rouvrons plus loin: SE FAIRE VACCINER.»

Partout aux États-Unis, plus de 100 millions d’Américains au total ont été entièrement vaccinés, dont près de 70% de toutes les personnes âgées.

