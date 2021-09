Le New Jersey et le Texas font monter la pression sur le réseau Celsius du prêteur crypto pour avoir prétendument vendu des titres non enregistrés

Deux États américains intentent des actions en justice contre une société de prêt de crypto-monnaie qui, selon eux, vend des titres non enregistrés.

Le Texas et le New Jersey prennent des mesures juridiques contre Celsius Network (CEL) basé à Londres pour avoir prétendument collecté des fonds grâce à la vente de produits non enregistrés.

Le New Jersey émet une ordonnance de cesser et de s’abstenir pour les ventes illégales de « produits de crypto-monnaie générant des intérêts », obligeant le réseau à cesser d’offrir ces produits dans l’État. Selon le communiqué, Celsius finance en partie ses opérations de prêt et de négociation de crypto-monnaies par la vente de titres qui seraient en violation de la loi sur les valeurs mobilières du New Jersey.

Le Texas dépose un avis d’audience l’année prochaine afin de déterminer s’il doit également émettre une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Celsius pour avoir vendu illégalement des “comptes rémunérés en crypto-monnaie”.

Le dépôt du Texas signifie que CEL devra montrer pourquoi ils ne devraient pas être contraints de cesser d’offrir des titres aux résidents de l’État. L’audience est fixée au 14 février 2022.

La décision du New Jersey intervient après que l’État a rendu une ordonnance similaire en juillet contre BlockFi, une autre plate-forme de prêt crypto. Le procureur général par intérim du New Jersey, Andrew Bruck, a déclaré que les autres sociétés de prêt de crypto-monnaies opérant dans l’État devraient prendre note de la tendance.

«Les sociétés financières opérant sur le marché des crypto-monnaies sont prévenues… si vous vendez des titres dans le New Jersey, vous devez vous conformer aux lois de protection des investisseurs du New Jersey. Les entreprises qui s’occupent de crypto-monnaies ne sont pas à l’abri de la surveillance. »

CEL se négocie à 5,38 $ au moment de la rédaction, en baisse de plus de 20 % par rapport à son plus haut sur 30 jours de 6,49 $, selon CoinMarketCap.

