Le New Orleans Jazz & Heritage Festival reporté à nouveau jusqu’au printemps 2022

Le New Orleans Jazz & Heritage Festival, affectueusement connu sous le nom de « Jazz Fest » et l’un des temps forts traditionnels de la saison des festivals aux États-Unis, a de nouveau été reporté. Au lieu de son apparition prévue (et déjà réaménagée) en octobre, il est désormais prévu pour le printemps prochain.

Les organisateurs disent que la dernière décision est due à “la croissance exponentielle actuelle des nouveaux cas de COVID à la Nouvelle-Orléans et dans la région et à l’urgence de santé publique en cours”. Jazz Fest, un rendez-vous printanier d’un demi-siècle avant la pandémie, avait été complètement reporté en 2020, prévu pour le printemps de cette année puis, en juin, déplacé vers un calendrier d’octobre.

Pierres, Beach Boys, Foo Fighters touchés

Le dernier changement supprime l’une des dates de la reprise récemment annoncée de les pierres qui roulent‘ Visite sans filtre. Le groupe devait jouer l’événement le 13 octobre, entre deux dates à Nashville et à Los Angeles. Les autres têtes d’affiche de la célébration devaient inclure Lizzo, Foo Fighters, Jimmy Buffett, les garçons de la plage, et Stevie Nicks.

La célébration consacrée de la musique et de la culture de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane se déroule sur plusieurs scènes du Fair Grounds Race Course et englobe presque tous les types de genres musicaux, du blues au rap, du Zydeco au jazz et du gospel au bluegrass.

Une déclaration sur les nouvelles notes de report : « Les détenteurs de billets pour les deux week-ends du festival (y compris ceux qui ont renouvelé leurs billets à partir de 2020) recevront un e-mail cette semaine avec des détails sur le processus de remboursement et de renouvellement des billets. Tous les billets du mercredi 13 octobre seront automatiquement remboursés.

« Nous attendons maintenant avec impatience le printemps prochain, où nous présenterons le Festival selon sa période traditionnelle. Les dates de l’année prochaine étaient du 29 avril au 8 mai 2022. En attendant, nous exhortons tout le monde à suivre les directives et les protocoles proposés par les responsables de la santé publique, afin que nous puissions tous bientôt vivre ensemble la joie qu’est le Jazz Fest.

À la fin de la semaine dernière, le ministère de la Santé de la Louisiane a signalé 6 000 nouveaux cas d’infections à Covid-19 et augmente “dans tous les groupes d’âge et régions de l’État”.