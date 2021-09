Le New York City Ballet fait un retour historique sur scène après une pandémie – WWD

C’était comme si une capsule temporelle, une scène d’une autre époque, était revenue nous rencontrer de l’autre côté.

Pénétrer à nouveau dans les salles calcaires du Lincoln Center était un mélange new-yorkais de jeunes et de vieux – des mordus d’opéra chevronnés et des jeunes femmes portant ironiquement des gants d’opéra jusqu’aux coudes, des hommes en casquettes de baseball et des femmes dont les talons les envoyaient immédiatement à leurs sièges. Une mer de gaines noires sans prétention portées au théâtre pendant des décennies qui avaient été négligées de manière inattendue pendant un an et demi étaient exposées, tout comme des chignons prenant d’assaut un bar à champagne, des huissiers à leur place, des membres d’orchestre dans leur fosse et le Philip Johnson lustres allumés. Dans les coulisses, une armée de pieds endoloris sortant de 18 mois de quasi-hibernation s’étirait et se préparait pour ses débuts.

“Cela rappelle à tout le monde ce que nous faisions tout le temps”, a annoncé un directeur de théâtre lors d’une réception sur le balcon flottant juste au-dessus du Lincoln Center Plaza, alors que les bienfaiteurs grignotaient des desserts en bouchées. Pour de nombreux New-Yorkais, ce genre de scène, parmi d’autres éléments essentiels de l’expérience théâtrale, avait été presque oublié au cours de la pandémie.

Mais ces souvenirs sont vite revenus. Les rideaux se sont ouverts au David H. Koch Theatre mardi soir pour révéler les danseurs du New York City Ballet sur scène pour la première fois en plus d’un an et demi. La compagnie de ballet de la ville natale de New York a attiré un public à guichets fermés qui s’est entassé dans tous les 2 500 sièges de l’auditorium, dégageant un sentiment d’anticipation électrique qui a amené un danseur à comparer le spectacle à « plus un concert de rock ».

Ce qui a commencé avec un groupe de 17 danseurs baignés dans la signature de lumières bleues de la « Sérénade » de George Balanchine s’est terminé par un flot de confettis tombant sur plus de 50 interprètes qui ont dansé la « Symphonie en ut » du chorégraphe de 1947, une démonstration rapide de tutus guilleret et strass rappelant la grandeur russe classique.

Un rugissement du public, plus de 15 rappels et une ovation debout mémorable ont marqué une soirée historique dans laquelle les artistes, le personnel du théâtre et les membres du public étaient également investis.

La danseuse principale vétéran Sterling Hyltin, qui est devenue mère pour la première fois au cours des mois suivants, a déclaré qu’elle n’avait jamais ressenti ce niveau de passion auparavant de la part du public: “Je pense que c’était une expérience tellement collective pour nous tous – cela nous a tous apporté ensemble. Oui, nous avons nos rôles de danseurs, de spectateurs, de musiciens, d’équipe de scène, mais nous avons tous vécu la même expérience ce soir-là – c’était une première pour nous tous – et je ne pense pas que ce soit ainsi. »

Alors que “Serenade”, le premier ballet que Balanchine a chorégraphié une fois arrivé aux États-Unis, est élémentaire et calme, “Symphony in C” révèle l’énormité de la performance en direct – le genre qui est difficilement reproductible dans un format virtuel. Et entre les deux, il y avait « After the Rain », un duo calme interprété par deux ballerines seniors prenant leur retraite cette saison – mis en scène en hommage aux intimités sociales perdues pendant la pandémie.

C’était une célébration frénétique qui, à bien des égards, était née d’une tragédie. La soirée a clôturé ce qui avait été un chapitre « dévastateur » pour la danse dans son ensemble, et une « période extrêmement difficile » pour les interprètes de la compagnie selon la directrice artistique associée et ancienne danseuse principale, Wendy Whelan.

Le principal Sterling Hyltin à la fin de “Serenade”. Lexie Moreland/WWD

Après des mois de revenus limités, un espace de répétition minimal et aucune idée claire du moment où ils reviendraient sur scène, certains danseurs ont été contraints de quitter leur appartement et de retourner dans leur maison d’enfance. Pour la première fois, des générations de professionnels renommés âgés de 17 à 45 ans étaient collectivement sans emploi.

Ils ont transformé des chaises de salle à manger en barres de fortune, heurtant des canapés, des fours et même des éviers de salle de bain tout en suivant les cours quotidiens de l’entreprise via Zoom, dans l’espoir de rester en forme pour le jour où ils ont été rappelés au théâtre. Mais l’hiver dernier, alors que l’avenir de la danse était encore incertain, certains membres de la compagnie ont trouvé que s’entraîner dans l’isolement était une tâche trop difficile.

La danseuse principale Ashley Bouder a déclaré qu’à un moment donné, elle avait recouvert tout son salon de matériel de piste de danse, seulement pour que sa pratique soit interrompue par des livraisons d’épicerie et d’autres perturbations constantes – l’amenant à faire une pause dans la pratique.

“Deux semaines de congé, c’est un temps fou si vous êtes en forme régulière, même deux jours pendant la saison régulière peuvent faire une énorme différence, donc c’était très long”, a déclaré Savannah Durham, l’un des plus récents corps de ballet du City Ballet. danseurs de ballet, qui était apprentie pendant la pandémie – ne sachant pas si elle aurait un travail quand tout serait fini.

Chris Grant, un membre du corps en plein essor dont la carrière prenait un élan considérable juste avant que la pandémie ne frappe, a déclaré: “S’asseoir pour moi, c’est fou, je me sens juste très déprimé quand je reste immobile.” Confiné dans sa chambre dans un appartement partagé, Grant a décidé de mettre en place une formation de ballet jusqu’à ce qu’il puisse retourner dans un espace de répétition assez important afin d’éviter de ramasser de mauvaises techniques en cours de route.

«Je me souviens les avoir vus debout devant la cheminée de leurs parents et faire barre sur pointe tous les jours dans ces minuscules emplacements de timbres-poste, se tenant aux meubles. C’était vraiment les pires conditions, tout rétrécit – sauter était difficile parce que vous ne pouvez pas le faire sur le parquet de vos parents. Ils étaient évidemment très frustrés et beaucoup d’entre eux étaient assez dévastés d’être dans la position dans laquelle ils se trouvaient tous », a déclaré Whelan, qui a enseigné aux membres de l’entreprise sur Zoom.

De nombreux danseurs ont persévéré, puisant dans d’autres sources de revenus. India Bradley, une membre montante du corps, est devenue un modèle à part entière – en prenant des photos avec Gabriela Hearst et Victoria’s Secret. La principale Lauren Lovette a doublé sa carrière de chorégraphe, tandis que le principal Andrew Veyette, ainsi que Bouder et Hyltin, se sont concentrés sur leurs carrières parallèles en tant que professeurs de ballet – en formant de jeunes talents dans un format virtuel.

Une fois les vaccins arrivés, il y avait une voie à suivre, d’abord dans des espaces de répétition privés, puis de petites gousses et enfin – à partir de sept semaines auparavant – en tant qu’ensemble. Au cours d’une période de répétition rigoureuse de moins de deux mois, les danseurs ont rampé jusqu’à la scène, sautant et se déplaçant d’une manière qu’ils n’avaient pas fait depuis des mois dans le but de se remettre en forme.

Il en a vu beaucoup plonger leurs pieds dans des bains de glace quotidiens et envoyer de nombreux dos de danseurs masculins dans des spasmes complets – certains au point de se blesser – prouvant que des mois d’haltérophilie ont moins en commun avec le fait de hisser un humain vivant dans les airs qu’on ne le ferait. pense.

Le public du New York City Ballet a fait une ovation debout à la compagnie. Lexie Moreland/WWD

Guidés par la mémoire musculaire, les rôles des danseurs reviennent rapidement. Malgré un déluge d’événements mondiaux bouleversants, les danseurs disent qu’ils n’ont pas oublié leurs pas pendant leur absence. “La musique est votre feuille de route, vos muscles sont votre boussole et vous arrivez à un point où vous avez si souvent dansé ces ballets”, a déclaré Hyltin.

Le courage, la détermination et l’émotion d’accepter et de réadapter un corps modifié – en particulier dans une forme d’art qui nécessite une immense sensibilité à la moindre bizarrerie physique – était une tâche difficile. “C’était dur pour mon corps et de recalibrer ma compréhension de mon propre corps, même en me regardant à nouveau dans les miroirs [at the studio] – il y avait beaucoup d’émotions là-dedans. Tout était rempli d’excitation, cependant, et j’avais l’impression que si je pouvais simplement passer le premier spectacle, cela mettrait en place le reste de la saison », a déclaré Grant. De nombreux danseurs disent qu’ils reviennent avec un nouveau souffle dans leur métier, un changement de technique et une appréciation globale de l’ampleur de ce qu’ils font.

Avec son style house néoclassique impliquant un jeu de jambes fulgurant et certains des compositeurs, artistes et designers les plus prolifiques du siècle dernier dans son répertoire, City Ballet attire un culte, une sorte de fanatisme plus typique d’une équipe sportive professionnelle. Les membres du public dévoués suivent attentivement les jeunes danseurs qui gravissent rapidement les échelons pour être choisis dans des rôles titulaires.

« Tout le monde grandit vraiment beaucoup, en particulier au cours de ses premières années dans l’entreprise et je pense que c’est excitant pour les gens de vous regarder et de vous soutenir. Cela le rend plus accessible au public », a déclaré Durham.

Et ils ont donc fait la queue, couvre-visages et cartes de vaccination en main – certains doubles ou triples masqués – pour s’asseoir à nouveau dans la salle cristalline du ballet, acclamant si fort qu’ils étouffent toute annonce.

« J’aime le fait que c’est très jeune, je suis allé dans beaucoup d’arts de la scène différents et la plupart du temps, c’est étouffant. Le ballet de New York est très jeune et vivant », a déclaré Celeste Victoria, membre du public, qui a commencé à y assister il y a quatre ans.

Certains invités occupent les mêmes sièges que les abonnés depuis 50 ou 60 ans. Un homme en visite à Phoenix a réservé un mois Airbnb pour voir les huit programmes que la société organise pour sa saison d’automne – un régal retardé pour son 70e anniversaire.

Et les plus jeunes spectateurs se sont offert une soirée – tous profitant de l’expérience de ce qui ressemblait à un New York révolu. Pour beaucoup, c’était l’occasion de porter des looks flashy du début des années 2000 soigneusement économisés au cours des mois d’isolement précédents.

«Tout le spectacle est tellement merveilleux, le simple fait de voir le talent sur scène était tellement inspirant… ça fait vraiment du bien. Je disais juste au dîner à quel point c’est spécial de refaire quelque chose de culturel dans la ville. C’est pourquoi nous vivons ici – pour faire ces choses que vous ne pouvez pas vivre ailleurs au pays », a déclaré Natalie Freihon, membre du public et restauratrice.

« Je viens de rater le ballet, j’ai un abonnement depuis 1976, c’est ce que nous faisons, c’était pénible de ne pas venir au théâtre », a ajouté Maureen Newman.

Pashminas a fait une réapparition, alors que le système CVC du théâtre soufflait à pleine capacité dans le but de réduire la menace persistante de COVID-19. Il n’y avait pas d’entracte, empêchant les masques de pendre bas pour les réapplications de rouge à lèvres dans la salle de bain – et aussi de ramener les spectateurs à la maison avant 11 heures. “En général, le public ne veut plus s’asseoir pendant deux heures de ballet”, a déclaré Whelan à propos du nouveau approche de la programmation dans une ville qui, contrairement à la réputation, a appris à s’endormir beaucoup plus tôt.

Clôture de la représentation de mardi du New York City Ballet. Lexie Moreland/WWD

“Je pense que mon corps est un peu sous le choc, il n’a pas été aussi actif aussi tard dans la nuit depuis longtemps”, a déclaré Hyltin le lendemain matin.

Les danseurs ne sont actuellement pas autorisés à se mêler aux membres du public, ils ont donc été vus de loin, leurs larmes étant visibles même à l’arrière du public.

« Nous avons tous eu des émotions très fortes, ils ont dû tenir le rideau pour nous laisser le temps de nous calmer un peu. Le simple fait d’entendre le public applaudir avant que quelque chose ne se produise nous a tous fait pleurer. Nous nous promenions en essayant de le retenir et pendant les arcs, nous l’avons tous en quelque sorte perdu. Je pense que j’ai l’impression qu’il y a des moments où je ne peux pas croire que cela se passe, c’est comme une expérience hors du corps », a déclaré Bouder, qui a dansé dans « Serenade », à propos de son retour sur scène.

Mais malgré toutes les prédictions de larmes versées dans le public, après les premiers moments de choc d’assister à une performance en direct, c’était comme si les choses étaient revenues à la normale. “Je suis tout de suite retourné”, a déclaré Seth Gopin, professeur à la retraite à l’Université Rutgers et abonné depuis 60 ans. « Je me suis presque remis à cheval tout de suite. Je suis ravi d’être de retour, c’est sûr.

Et lorsque le théâtre a lâché prise, le public s’est rapidement vidé sur la place du Lincoln Center – se séparant du peloton et marchant péniblement dans une légère bruine. Les rituels new-yorkais faisaient leur retour : même la ruée vers les taxis – prenant par surprise une population encore tronquée de chauffeurs de taxi – était revenue. Les New-Yorkais, cependant, peut-être adoucis par les événements de la période ou une soirée de normalité, étaient encore trop éblouis pour se les voler les uns aux autres.