Le New York Times affiche BIG Double Standard sur les conspirationnistes du 1/6 et du 11/9

Le journaliste du New York Times, Alan Feuer, a fait la une mercredi avec son enquête sur un ancien colonel de l’armée qui pense à tort que Donald Trump s’est fait voler sa réélection par des machines à voter en 2020 : « Le rôle improbable de Phil Waldron dans les revendications électorales sans fondement. »

Ce serait un exposé généralement surchauffé d’une théorie du complot conservatrice non prouvée, sans la signature. Voyez-vous, Alan Feuer a une fois rendu compte plus favorablement d’une convention de Vérités sur le 11/9 et a ressuscité leurs folles convictions que l’administration Bush avait assassiné des milliers de ses propres citoyens comme prétexte pour… quelque chose. Le double standard sur ces deux histoires est frappant.

Il y a ça à partir de 2021 :

Quelques jours après que l’investiture du président Biden a mis un terme à l’une des transitions les plus chaotiques de l’histoire des États-Unis, un ancien colonel de l’armée avec une formation en guerre de l’information est apparu sur un podcast chrétien conservateur et a présenté un compte rendu détaillé de ses efforts de plusieurs mois pour contester la validité de le décompte des voix de 2020. Dans une agréable voix traînante du Texas, l’ancien officier, Phil Waldron, a raconté aux hôtes une histoire presque inconcevable: comment une cabale de mauvais acteurs, dont des responsables communistes chinois, des sociétés écrans internationales et le financier George Soros, avait discrètement conspiré pour pirater les machines à voter américaines dans un complot « mondialiste/socialiste » pour voler les élections. En temps normal, une histoire comme celle-là – pleine d’affirmations sauvages et sans fondement – ​​aurait pu être rejetée comme les diatribes surchauffées d’un théoricien du complot….

Comparez cela à Le rapport de Feuer de juin 2006, « 500 Conspiracy Buffs Meet to Seek the Truth of 9/11 », qui couvrait avec respect une conférence consacrée à la proposition selon laquelle l’administration Bush savait ou était en fait l’instigatrice des attentats du 11 septembre qui ont tué plus de 3 000 Américains. . La zone de texte disait de la conférence : «Certains participants voient une tradition américaine de remise en cause du pouvoir concentré. «

Feuer respirait la convivialité.

Telle fut la sortie du mouvement connu sous le nom de « 9/11 Truth », une société de sceptiques et de scientifiques qui croient que le gouvernement était complice des attentats terroristes. Dans les collèges et les forums de discussion sur Internet, cette bande de mécréants a essayé pendant des années de prouver que le 11 septembre était un travail de l’intérieur. Quoi que l’on pense de l’affirmation selon laquelle l’État planifierait, puis exécuterait, un plan pour assassiner des milliers de ses propres, il y avait quelque chose dans le fait que plus de 500 personnes – de l’Italie au nord de la Californie – se sont réunies pour le week-end dans un hôtel d’une grande chaîne près des pistes d’O’Hare International. C’était, dans le ton, mi-salon, mi-convention politique….

Feuer a décrit ces théoriciens du complot comme de simples gens colorés :

M. Berger, 40 ans, est typique des Vérités sur le 11/9 — un groupe qui, dans ses rangs, comprend des professeurs, des opérateurs de tronçonneuses, des mères de famille, des ingénieurs, des militants, des libraires, des livreurs de pizzas, des étudiants, un ancien candidat marginal au Sénat des États-Unis et un homme aux cheveux longs nommé hummux (prononcé who-mook) qui, par intermittence, a vécu dans une grotte pendant 15 ans.

Il a même trouvé des sondages pour renforcer les 9-11 Truthers, comme Feuer citant avec approbation des sondages montrant que de nombreux républicains pensent que les élections de 2020 ont été volées à Trump.

Il semblerait même que les Truthers ne soient pas les seuls à croire que toute la vérité n’est pas sortie. Un sondage publié le mois dernier par Zogby International a révélé que 42% de tous les Américains pensent que la Commission sur le 11/9 « a caché ou refusé d’enquêter sur des preuves critiques » dans les attentats….

Aujourd’hui, des millions d’Américains pensent que Donald Trump s’est fait voler les élections de 2020. Le Times pense-t-il que cela donne de la crédibilité à ses convictions ? Un journaliste du Times suggérerait-il jamais que « toute la vérité n’est pas sortie » concernant les dernières élections ?