Le New York Times canalise les gauchistes mécontents du prétendu “silence” de Biden sur l’avortement z 10z viral

En haut de la première page du New York Times de vendredi, ils ont éclaboussé des balles dans la tête de 64 enfants tués dans la dernière guerre Israël-Hamas. «Ils n’étaient que des enfants» était le titre. En bas de la première page, le journal s’inquiétait de pouvoir tuer des enfants dans l’utérus :

Silence sur les droits à l’avortement Alors qu’une affaire devant la Cour suprême menace Roe contre Wade, de nombreux militants disent que le président doit être plus audacieux dans la défense des droits reproductifs. PAGE A15

À l’intérieur, une histoire de Lisa Lerer était intitulée “Le silence du président sur les droits à l’avortement inquiète les défenseurs”. Au moins en ligne, le titre disait “Inquiets les libéraux”. Il y a deux photos: l’une d’une réceptionniste de “la seule clinique d’avortement du Mississippi” et l’autre était Joe Biden dans un masque passant devant une croix IHS (vraisemblablement dans sa paroisse catholique natale dans le Delaware.)

“Silence” n’est pas exact. C’est trop dramatique. Ils sont contrariés qu’il ne soit pas plus « robuste » dans sa rhétorique sur l’avortement. Le Times renvoie à sa vidéo de Biden signant un décret exécutif annulant les restrictions sur le financement des organisations internationales d’avortement, où il parle d’assurer «l’accès des femmes à des soins de santé abordables en ce qui concerne les droits reproductifs». Ce sont les déclarations anodines habituelles utilisées par les médias libéraux.

Le New York Times ne s’inquiète pas que les démocrates aillent trop loin sur l’avortement, assez loin pour amener Biden à abandonner la dernière façade de défense de la conscience catholique et à soutenir les avortements financés par les contribuables. Lerer visait à canaliser la façon dont les défenseurs de l’avortement en veulent toujours plus, toujours plus :

Malgré l’urgence ressentie par une grande partie de son parti, le président Biden a peu parlé publiquement de l’avortement pendant son mandat. En fait, il n’a pas prononcé le mot lui-même – un évitement si visible qu’un groupe de défense des droits a créé un site Web pour suivre sa réticence, DidBidenSayAbortionYet.org. De nombreux militants craignent que le malaise personnel de M. Biden à l’égard de la question l’empêche de diriger le Parti démocrate vers une position plus offensive sur les droits à l’avortement, à la fois par l’élaboration de politiques plus agressives et l’exploitation du pouvoir d’établissement de l’agenda de la présidence…. « Si vous êtes incapable de dire le mot, vous aurez également du mal à vous assurer que les personnes les plus touchées reçoivent les soins et les protections dont nous avons besoin », a déclaré Renee Bracey Sherman, une militante des droits à l’avortement qui a commencé le site Internet surveillant les réticences de M. Biden. «Pour moi, ce n’est pas un champion. Ce n’est même pas quelqu’un qui essaie vraiment de se présenter pour les personnes qui ont besoin d’avorter. »

Ils étaient également contrariés que l’avortement n’ait pas fait son discours sur le pseudo-État de l’Union.

Lerer a souligné que Biden était «beaucoup moins vocal» que ses rivaux comme Kamala Harris dans la défense des droits à l’avortement, comparant les lois pro-vie à The Handmaid’s Tale. Nous avons l’histoire que Biden est tellement catholique:

«Si l’on le regardait comme un catholique et sa présence à la messe et à la façon dont il regarde la vie et la mort et tout le reste, culturellement, il est comme à 1000% catholique,», A déclaré Jo Renee Formicola, professeur de sciences politiques à l’Université de Seton Hall qui étudie les relations entre l’Église catholique et les législateurs américains. “Il est très, très catholique, mais quand il s’agit d’être politique, il est beaucoup plus pragmatique que catholique.

Pour voler PolitiFact, c’est “Pants On Fire”. Il n’est pas « catholique à 1 000 pour cent » sur les questions de vie et de mort. S’il l’était, il n’aurait jamais été nommé président, encore moins élu.