Le New York Times commencera à facturer les lecteurs pour certaines newsletters – WWD

Le New York Times a finalement révélé les détails de son projet de newsletter top secret qui impliquait à un moment donné Choire Sicha avant qu’il ne quitte le navire pour le New York Magazine.

Le principal point à retenir est que les lecteurs devront désormais payer pour certains d’entre eux, car un mélange d’environ 15 bulletins d’information et d’opinion nouveaux et existants ne sera disponible que pour les abonnés du Times. Depuis leur lancement il y a environ deux décennies, ils sont gratuits.

Selon les propres données du Times, près de 15 millions d’utilisateurs lisent un bulletin d’information du Times chaque semaine, et le portefeuille est passé à 50 e-mails.

Alex Hardiman, directeur des produits du New York Times, a déclaré : « Maintenant que le Times a dépassé 8 millions d’abonnements, notre portefeuille de newsletters distinct et diversifié représente le début d’un investissement plus important pour ajouter encore plus de valeur différentielle à notre expérience d’abonné. »

Les auteurs comprendront Tressie McMillan Cottom, Jay Caspian Kang, Kara Swisher, Peter Coy, Jane Coaston, Tish Harrison Warren et John McWhorter. Parmi les nouvelles offres, Swisher, qui héberge déjà un podcast pour The Times, ouvrira son cahier pour que les lecteurs le suivent alors qu’elle suit l’évolution de la dynamique du pouvoir dans la technologie et les médias.

Kathleen Kingsbury, rédactrice en chef de la section d’opinion du Times, a ajouté : « Nous avons inlassablement fait preuve de discernement dans le choix de ces nouveaux écrivains pour rejoindre nos chroniqueurs existants, qui sont les principales voix dans leurs domaines de couverture. Ensemble, ce groupe de journalistes talentueux et réfléchis offrira à nos abonnés une analyse approfondie et de nouvelles perspectives uniquement disponibles avec The Times. Et ce n’est que le début. »

Les newsletters, notamment The Morning, DealBook et Breaking News Alerts, resteront gratuites.

Comme d’autres organisations médiatiques, le Times est en concurrence avec Substack, une plate-forme technologique de newsletter basée à San Francisco qui continue d’ajouter de nombreux écrivains de premier plan à sa liste, notamment Casey Newton de The Verge, Hunter Harris de Vulture, Anne Helen Petersen de BuzzFeed. et Matt Taibbi de Rolling Stone.

Pour les journalistes, l’attraction principale est que Substack, qui gagne de l’argent grâce aux abonnements plutôt qu’aux publicités, permet aux journalistes de générer des revenus directement auprès de leur propre public à un moment où la publicité diminue encore plus au milieu de la pandémie. Les newsletters appartiennent aux écrivains et dans la plupart des cas, Substack prend 10 pour cent des revenus, bien que certains écrivains aient reçu des frais initiaux.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOIR :

Les rédacteurs de mode afflueront-ils pour sous-empiler en 2021 ?

Personnes dans les médias : David Haskell, rédacteur en chef du New York Magazine

La chorale Sicha du Times se dirige vers le New York Magazine