Le New York Times coupe l’accès des applications tierces aux mots croisés à partir de la semaine prochaine

Le New York Times a annoncé aujourd’hui qu’il coupait l’accès à ses mots croisés populaires pour les applications tierces. Auparavant, le Times rendait ses mots croisés disponibles dans des fichiers .puz au format de puzzle Across Lite. Ceux-ci pourraient être utilisés dans une variété d’applications de mots croisés tierces.

L’annonce a été faite dans un article publié aujourd’hui par le rédacteur en chef Everdeen Mason, qui a expliqué que le changement « rationalisera » le processus pour les rédacteurs en chef. Il effectuera ce changement à partir du 10 août :

À partir du 10 août, nous ne prendrons plus en charge les mots croisés sur Across Lite. Cela signifie que nous ne fournirons pas de fichiers .puz téléchargeables à utiliser sur cette plate-forme. Vous pouvez jouer aux mots croisés NYT sur notre application Crossword et sur le Web pour ordinateur et mobile. Merci de soutenir notre équipe alors que nous améliorons et rationalisons nos processus pour permettre à nos éditeurs de faire ce qu’ils aiment le plus : éditer des puzzles amusants que notre communauté nous soumet.

Comme l’a noté Jason Snell chez Six Colors, ce changement signifie que vous ne pourrez jouer aux mots croisés du Times que sur le site Web du Times et dans l’application dédiée New York Times Crossword pour iPhone et iPad. Cela aura également un impact sur les utilisateurs qui s’appuient sur des applications tierces pour rendre les mots croisés plus accessibles.

L’une des applications de mots croisés tierces les plus populaires est Black Ink de Red Sweater, disponible sur Mac et iOS. Black Ink prend en charge l’ouverture de n’importe quel fichier de puzzle conçu pour le format de puzzle Across Lite, y compris les mots croisés du New York Times. Une fois qu’il aura cessé de fournir ses mots croisés au format Across Lite, cela ne sera plus possible.

JessDail :Je suis malvoyant, et l’application @NYTGames pour résoudre leurs énigmes n’est pas très #accessible avec la #voiceover. L’application @BlackInk est accessible à 100%, donc en ne permettant pas à vos énigmes d’être résolues dans des applications tierces, vous excluez délibérément le #Blind – JessDail (@JessDail) 2 août 2021

