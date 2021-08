Le New York Times coupe l’accès des tiers aux mots croisés

Ce n’est pas du tout comme ça que fonctionnent les mots croisés. Capture d’écran : NYT / Kotaku

De nombreux fans des mots croisés emblématiques du New York Times devront bientôt trouver une nouvelle façon de jouer, car le journal a annoncé qu’il cesserait de prendre en charge le format de fichier populaire Across Lite que les tiers utilisent pour importer les puzzles quotidiens dans leurs applications. Les fans de mots croisés sont un groupe passionné, et beaucoup d’entre eux sont un mot de cinq lettres commençant par U qui signifie pas heureux.

Bouleversé. C’est le mot. Les fans de mots croisés sont contrariés par le fait que les puzzles quotidiens, si populaires qu’ils ont leur propre option d’abonnement de 40 $ par an, ne seront plus disponibles dans les applications tierces de leur choix à partir du 10 août. Format Lite .puz utilisé par des applications comme Black Ink 2 de Red Sweater, le papier passe à ses propres outils internes pour créer de nouveaux puzzles. Les mots croisés seront toujours jouables sur le site Web du New York Times, l’application officielle NYT Crosswords, et physiquement dans le papier ou via un fichier PDF téléchargé, mais les joueurs d’applications tiers n’auront pas de chance. Non seulement les nouveaux mots croisés ne seront pas disponibles, mais l’archive importante des anciens puzzles au format .puz sera également mise hors ligne.

Bien que cela puisse sembler être beaucoup d’endroits restants pour jouer, les fans sont habitués à trouver leur solution à leur manière. Le format .puz est utilisé depuis les années 90, et c’est ce à quoi de nombreux fans sont habitués. C’est un changement soudain dans ce qui pour les passionnés de .puz a été une routine réconfortante à laquelle ils se sont tenus pendant des années. Alors oui, les solveurs #NYTXW sont à juste titre vexés.

Pour certains, c’est une question d’accessibilité. Sur Twitter, en réponse à l’appel du développeur d’applications Red Sweater pour que les utilisateurs de son application fassent part au New York Times de ce qu’ils pensent du changement, un solveur déclare qu’il est malvoyant et qu’il a du mal à faire fonctionner l’application officielle avec la voix off. D’autres, comme le champion de mots croisés Dan Feyer, estiment que le mouvement est une sorte de ponction d’argent, générant un peu plus de revenus en forçant les joueurs à utiliser les ressources du NYT.

En réponse aux préoccupations de Feyer, Everdeen Mason, le rédacteur en chef des jeux récemment nommé par le Times, a accepté la responsabilité du changement et a offert une explication via Twitter.

“Salut. C’est moi qui ai passé cet appel et je l’ai fait pour des raisons éditoriales. J’essaie de créer quelque chose où les éditeurs peuvent réellement éditer et créer des jeux plutôt que d’adapter les choses à des outils que nous ne pouvons pas contrôler. Cela prend beaucoup de temps et je suis convaincu que c’est la meilleure décision pour mon équipe.

Garder les outils à jour et sous contrôle est une raison compréhensible de retirer les anciennes technologies au profit de nouvelles fonctionnalités qui pourraient ne pas être aussi pratiques pour tous les utilisateurs au départ. Finalement, ce changement pourrait très bien entraîner une nouvelle ère de jeux intelligents et d’actualité du fournisseur de mots croisés le plus populaire au monde. Ou tout cela pourrait aller vers le sud, aliénant des milliers de solveurs quotidiens à travers le monde. Restez à l’écoute.