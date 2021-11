Trois sénatrices ont pris la défense de leur collègue Kyrsten Sinema, D-Arizona, à propos de la couverture « sexiste » de son apparence par le New York Times.

Le Times a publié vendredi une lettre à l’éditeur rédigée par les Sens. Susan Collins, R-Maine, Lisa Murkowski, R-Ak., et Jeanne Shaheen, DN.H., répondant à quatre articles publiés en un mois attirant l’attention sur la mode de Sinema. les choix.

UN MEMBRE DU CONSEIL DU NEW YORK TIMES APPELLE KYRSTEN SINEMA À QUITTER LE PARTI DÉMOCRATIQUE ET À DEVENIR INDÉPENDANT

Le premier, intitulé « Kyrsten Sinema’s Style Keeps Us Guessing », a été écrit le 18 octobre par la critique de mode du Times, Vanessa Friedman. Les trois autres, écrits du 29 octobre au nov. 12 par l’écrivain d’opinion du Times Tressie McMillan Cottom, avait les titres, « Pourquoi nous devrions parler de ce que porte Kyrsten Sinema », « Kyrsten Sinema et la politique d’une silhouette sans manches » et « Comment Kyrsten Sinema utilise des vêtements pour signaler sa classe sociale. «

Le sénateur Kyrsten Sinema, un démocrate de l’Arizona, prend la parole lors d’une audience du comité sénatorial des finances à Washington, DC, États-Unis, le mardi 19 octobre 2021. Le candidat du président Joe Biden à la tête des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Chris Magnus, devrait face à des questions agressives de la part des républicains préoccupés par la façon dont l’administration gère des niveaux record de passages frontaliers non autorisés. Photographe : Mandel Ngan/./Bloomberg via . ( Mandel Ngan/./Bloomberg via .)

« Le Times a publié quatre articles distincts analysant le style et la tenue vestimentaire de notre collègue le sénateur Kyrsten Sinema », ont écrit les sénateurs. « Nous ne pouvons pas imaginer que le Times imprime des pièces similaires sur les choix de mode de l’un de nos collègues masculins. »

« Comme la sénatrice Sinema l’a récemment dit à propos du commentaire sur sa mode : ‘Je porte ce que je veux parce que je l’aime. Ce n’est pas un fait divers et ce n’est l’affaire de personne.’ Nous ne pouvions pas être plus d’accord », a soutenu le trio avec Sinema.

SINEMA CONFRONTÉ À L’AÉROPORT ET À L’AVION À PROPOS DE DÉPENSES DE BILL, GREEN NEW DEAL, DACA

Collins, Murkowski et Shaheen ont ajouté : « La sénatrice Sinema est une membre du Sénat sérieuse et travailleuse qui contribue beaucoup aux délibérations politiques devant nous. Votre attention répétée sur la façon dont elle s’habille, plutôt que sur ce qu’elle dit et fait, est humiliante, sexiste et inapproprié. »

Un porte-parole du Times a déclaré à Fox News : « Le but de notre couverture Opinion est d’inviter des discussions intelligentes de personnes informées avec une diversité d’opinions et d’idées. Nous croyons au débat ouvert et accueillons toujours les réactions telles que les sénateurs. »

4 août 2021 – Washington, DC, États-Unis : le sénateur américain Kyrsten Sinema (D-AZ) s’exprimant lors d’une réunion de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales. (Photo de Michael Brochstein/Sipa USA)Pas d’utilisation Allemagne. (Photo de Michael Brochstein/Sipa USA)

Sinema a été la cible d’attaques médiatiques pour avoir freiné le programme de plusieurs milliers de milliards de dollars de l’administration Biden qu’il souhaite faire passer par le Congrès.

Le mois dernier, un membre du comité de rédaction du Times a appelé Sinema à quitter le Parti démocrate.

« Certains ont suggéré qu’elle se préparait à quitter complètement ses fonctions. Mais la meilleure solution pour Mme Sinema n’est peut-être pas de quitter le Sénat mais de se séparer de son parti. Son départ pourrait même finir par être positif pour toutes les personnes concernées », a déclaré le Times. Michelle Cottle a écrit.