Le New York Times défend la fausse carte anti-israélienne de la Palestine comme un “ art ” ⋆ .

Le New York Times a défendu une carte anti-Israël erronée et une rhétorique pro-palestinienne utilisée par l’un de ses écrivains invités comme «art» cette semaine après que les lecteurs ont fait pression sur le média d’entreprise pour expliquer comment l’article a traversé le processus d’édition.

Dans un article d’opinion rédigé par un ancien conseiller du groupe violent Organisation de libération de la Palestine, qui appelle à la destruction d’Israël, le Times a utilisé une carte factuellement inexacte de ce qu’il a qualifié de «Palestine» pour affirmer que les Juifs ont régulièrement approuvé «l’occupation israélienne». des territoires palestiniens et de ses politiques hautement discriminatoires. »

«Comment expliquer à mon fils de 7 ans ce que signifie être citoyen palestinien d’Israël? Quel avenir peut-il envisager lorsque les dirigeants du gouvernement incitent à la haine contre lui? dit @dianabuttu. https://t.co/JXVbZPxxXW – Opinion du New York Times (@nytopinion) 25 mai 2021

Des cartes comme celle-ci ont déjà été démystifiées à plusieurs reprises. En 2015, MSNBC a été contraint de présenter des excuses pour avoir montré à l’antenne des cartes factuellement inexactes similaires et donner l’impression que la Palestine était un État. Lorsque Patrick Healy, le rédacteur d’opinion adjoint du Times, a été confronté à des plaintes concernant les erreurs contenues dans l’article, cependant, il a doublé sa défense de la rhétorique anti-israélienne.

«Cette illustration n’est pas destinée à représenter des limites historiques et elle n’est pas destinée à servir de carte littérale et factuelle – notre service graphique de données traiterait de telles cartes. C’était une illustration qui donnait l’impression que l’espace rétrécit pour les Palestiniens. C’est de l’art », a-t-il écrit dans un communiqué.

Le rédacteur en chef adjoint de la page d’opinion @nytimes @patrickhealynyt a répondu aux objections concernant les fausses cartes que sa page a diffusées hier. C’est une explication radicalement inadéquate, d’au moins deux manières, que j’expliquerai ci-dessous. pic.twitter.com/x4598M5WJ0 – Shany Mor שני מור شني مور (@ShMMor) 27 mai 2021

De nombreux lecteurs se sont également plaints publiquement que l’auteur avait déformé le conflit israélo-palestinien et utilisé une propagande pro-palestinienne – comme affirmant que «nous sommes ceux qui ont survécu à la ‘nakba’, le nettoyage ethnique de la Palestine en 1948, alors que plus de 75% des la population palestinienne a été expulsée de ses foyers pour faire place aux immigrants juifs lors de la fondation d’Israël »- pour marquer des points politiques. Healy, cependant, a également défendu la publication de ces déclarations et a déclaré que la carte erronée «aidait à illustrer [the author’s] des arguments comme celui-ci.

«C’est son opinion, et nous avons choisi de publier l’essai et – comme pour presque tous les essais d’opinion – nous avons choisi des œuvres d’art pour cela», a poursuivi Healy.

L’article a été largement partagé et même amplifié par d’autres gauchistes dans les médias d’entreprise, y compris Glenn Kessler, principal «fact-checker» du Washington Post, qui a partagé l’article collé avec la carte comme photo de couverture.

via @dianabuttu -> Le mythe de la coexistence en Israël https://t.co/Xto4oVBORD – Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) 25 mai 2021

Ce n’est pas la première fois que le Times renforce les récits anti-israéliens. La semaine dernière, le Times a changé le titre d’un article d’opinion après une réaction violente sur le titre original, qui insinuait que les attaques antisémites croissantes contre le peuple juif étaient un «cadeau» aux conservateurs. Auparavant intitulé «Les attaques contre les Juifs contre Israël sont un cadeau à la droite», l’article de la chroniqueuse Michelle Goldberg a été discrètement renommé «La crise de la violence antisémite».

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.