Le New York Times déplore que le droit à l’autodéfense ait prévalu dans le procès de Rittenhouse

Le titre à côté de « l’analyse de l’actualité » du New York Times en première page de samedi, « Comment l’acquittement de Kyle Rittenhouse montre le fardeau de l’accusation dans les affaires d’autodéfense », montrait que le Times se joignait au reste de la presse pour déplorer l’acquittement de Kyle. Rittenhouse d’accusations d’homicide lors d’émeutes anti-policières à Kenosha, Wisconsin, en août 2020.

Alors que le compte-rendu de l’acquittement du journal était assez simple, l’analyse de Shaila Dewan et Mitch Smith trahissait un parti pris et une instabilité inquiétante quant au concept même de légitime défense, du moins lorsqu’il s’agissait de militants anti-gauche comme Kyle Rittenhouse avec une arme à feu. . Les sources choisies par le journal montraient un parti pris contre les armes à feu, Rittenhouse et le concept même de légitime défense, un regret apparemment partagé par Dewan et Smith.

Pour de nombreux Américains, l’acquittement de Kyle Rittenhouse vendredi sur toutes les accusations était une justification d’un adolescent innocent, sinon héroïque, avec de bonnes intentions. Pour d’autres, ce fut une déception brutale, une preuve supplémentaire que les tribunaux donnent aux hommes blancs un laissez-passer pour leurs actions. Mais pour les juristes, ce n’était pas une surprise. Une fois que M. Rittenhouse a affirmé qu’il avait agi en état de légitime défense lorsqu’il a abattu trois hommes, en tuant deux, lors des troubles qui ont suivi l’assassinat par la police d’un homme noir à Kenosha, Wisconsin, il incombait à l’accusation de prouver le contraire.

Le droit fondamental de légitime défense a été dénigré dans un aspect du marasme juridique malheureux :

L’acquittement souligne la large place que le système judiciaire accorde aux accusés qui disent avoir agi par peur, même si d’autres autour d’eux avaient également peur.

À chaque étape, les journalistes se sont efforcés de suggérer que Rittenhouse était en quelque sorte responsable d’avoir été attaqué par les émeutiers qu’il a tués en légitime défense (chacun d’entre eux avait un casier judiciaire, dont l’un portait une arme de poing) :

Les lois sur l’autodéfense n’exigent généralement pas que quelqu’un ait un bon jugement et ont tendance à ne considérer que les moments qui ont précédé la violence, pas si la personne est volontairement entrée dans une situation turbulente ou a contribué au chaos. …. La norme de la peur raisonnable pour l’autodéfense a fait craindre qu’elle soit affectée par les mêmes préjugés raciaux qui imprègnent le système judiciaire. Une montagne de recherches en sciences sociales montre que les Noirs, les hommes en particulier, sont plus susceptibles d’être considérés comme menaçants.

Le Times a autorisé le professeur de justice pénale Kami Chavis à proposer des hypothèses racistes sans réfutation. « Si nous changeons la race, l’âge, les victimes, si nous changeons certaines de ces dynamiques, nous aurions très bien pu avoir un résultat différent », a-t-il déclaré.

Les journalistes ont utilisé une terminologie inexacte des armes à feu pour effrayer son lectorat libéral, tout en révélant de manière neutre que Rittenhouse agissait en fait en état de légitime défense, malgré les mensonges libéraux :

M. Rittenhouse s’est rendu au centre-ville de Kenosha avec un fusil d’assaut de style militaire en bandoulière, affirmant qu’il souhaitait protéger ses biens et se porter volontaire en tant que médecin, bien qu’il n’ait que 17 ans et qu’il ne soit pas un EMT certifié. Au cours des troubles, il a été poursuivi par un homme, Joseph Rosenbaum, dont M. Rittenhouse a dit qu’il craignait de prendre le contrôle de son arme. M. Rittenhouse lui a tiré dessus et l’a tué. Cela, selon les éléments de preuve présentés au procès, a amené les membres de la foule à percevoir M. Rittenhouse comme un agresseur dangereux. Un homme, Anthony Huber, a utilisé une planche à roulettes comme arme contre lui. M. Rittenhouse lui a tiré dessus et l’a tué avant d’affronter un troisième homme, Gaige Grosskreutz, qui avait sorti une arme de poing. M. Rittenhouse l’a blessé au bras.

Ils ont également cité Nick Suplina, vice-président senior de Law & Policy chez Everytown for Gun Safety. Même les voix théoriquement favorables à l’acquittement étaient protégées et réticentes à admettre que Rittenhouse avait raison :

Janine Geske, une ancienne juge de la Cour suprême du Wisconsin qui enseigne maintenant à la faculté de droit de l’Université Marquette, a déclaré que le procès était un cas où les opinions de nombreuses personnes sur ce qui était moralement acceptable se heurtaient à l’interprétation du jury de ce que la loi autorisait.