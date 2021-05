Le New York Times dit que ma ville natale est raciste. Ils ont tort ⋆ .

Le chroniqueur de gauche du New York Times, Reid J. Epstein, s’est rendu la semaine dernière dans le comté de Marathon, dans le Wisconsin, pour diffamer ma ville natale et qualifier ses habitants de la classe ouvrière de racistes parce qu’ils ont refusé d’engager notre communauté en faveur de «l’équité» raciale.

Plus tôt ce mois-ci, le Comité exécutif du comté de Marathon a rejeté une proposition de résolution intitulée «Une communauté pour tous», qui vise à «réaliser l’équité raciale et ethnique» et à reconnaître «l’inégalité systémique».

La résolution, proposée par la «Commission des affaires de la diversité» du comté, un comité que de nombreux résidents ignoraient jusqu’à présent, s’appelait à l’origine «No Place For Hate». La résolution a été rédigée au printemps dernier après la mort de George Floyd et a été vivement débattue par les membres du conseil pendant près d’un an jusqu’à ce que le comité la rejette 6 contre 2 le 13 mai.

Epstein a «rendu compte» du vote dans un article désobligeant, projetant son propre récit politique sur un endroit qu’il a visité pendant quelques jours seulement. La «lutte» pour la résolution, affirme Epstein, «amplifie les tensions qui mijotaient avant la mort de M. Floyd» et «déchire le tissu communal dans ce comté central du Wisconsin». Seul un piratage politique pourrait décrire notre paisible comté de cols bleus comme «bouillant» de tensions raciales.

Il ne s’agit pas du tout de racisme

En discutant avec les membres du conseil d’administration et les dirigeants communautaires, il est facile de voir que l’opposition à la résolution n’a rien à voir avec le «racisme».

Ceux qui s’opposaient à la résolution ne pensaient tout simplement pas que c’était à la commission du comté de commenter les problèmes dans d’autres villes qui n’étaient pas pertinents pour le comté de Marathon. “Je me concentre sur une bonne politique et sur la prise de bonnes décisions budgétaires qui affectent le comté de Marathon”, a déclaré Chris Dickinson, superviseur du conseil du comté, “pas ce qui se passe à Minneapolis, en Californie ou à Portland.”

D’autres ont dit qu’ils pensaient que le conseil devrait se concentrer sur des choses qui profiteraient aux citoyens, et non sur une résolution idéologique. «Les gens du comté de Marathon s’attendent vraiment à ce que nous travaillions sur les infrastructures, en maintenant les impôts bas et en renforçant notre économie», a déclaré le maire Brent Jacobson de Mosinee, qui est également un superviseur du conseil du comté de Marathon.

Personne que j’ai interviewé ne s’oppose à la diversité ou à l’inclusion raciale. En fait, ils étaient très favorables à ces concepts. Mais malheureusement, la résolution n’a jamais porté sur la diversité ou l’attrait de nouvelles personnes dans la région.

En effet, les membres du conseil avec lesquels j’ai parlé ont déclaré que la commission de la diversité avait refusé de faire des compromis et était catégorique sur l’utilisation d’un langage qui «s’alignait sur un état d’esprit critique de la théorie raciale, des choses comme le racisme systémique, le privilège des Blancs et l’équité», a déclaré Dickinson. «Cela me dit qu’il y a un autre programme en plus d’être simplement une communauté accueillante», a-t-il ajouté.

Les résidents du comté de Marathon sont intelligents. Ils comprennent la différence entre l’égalité et l’équité, comme le préconise la résolution. L’égalité est une question d’opportunités pour tous. C’est un idéal tout à fait américain. L’équité consiste à essayer de créer des résultats égaux. C’est un objectif marxiste, et les membres du conseil se sont opposés à «Une communauté pour tous» parce qu’ils percevaient à juste titre la résolution comme un cheval de Troie marxiste qui, une fois adoptée, pourrait avoir des implications bien plus importantes.

Dans un paragraphe ridicule qui ne peut être décrit que comme une projection, Epstein du Times affirme que «la division raciale que le président Donald J. Trump a attisée pendant ses quatre années à la Maison Blanche perdure dans la vie quotidienne de villes comme Wausau… exacerbée par la mort de Noirs américains aux mains d’agents de police blancs, et menant à de nouvelles batailles pour savoir si le racisme est incorporé aux institutions locales.

Commencez par le fait que, selon le chef adjoint Matthew Barnes, Wausau, la plus grande ville du comté rural, n’a jamais vu un officier tirer sur un citoyen noir.

Le comté de Marathon est principalement blanc, mais est devenu de plus en plus multiracial au fil des ans. Notamment, pendant la guerre du Vietnam, les églises locales ont accueilli des réfugiés Hmong du Laos qui ont courageusement aidé les Américains à combattre les communistes nord-vietnamiens. La communauté Hmong représente maintenant environ 9 pour cent de la population de Wausau et est la deuxième plus grande population Hmong en pourcentage aux États-Unis.

Ce que le New York Times a écrit sur les résidents du comté de Marathon en dit plus sur le New York Times que sur Wausau. Les gauchistes aiment dépeindre l’Amérique du survol comme raciste parce qu’ils craignent que les cols bleus multiraciaux s’unissent contre les élites, le mondialisme et les politiques qui désavantagent la classe ouvrière.

En 2016, Time Magazine a désigné Wausau comme la ville la plus classe moyenne d’Amérique. Ses cols bleus recherchent des représentants qui ont leurs meilleurs intérêts à l’esprit, indépendamment de leur race ou même de leur parti politique. En fait, le comté de Marathon a toujours été une zone de swing et, au fil des ans, a apporté son soutien à Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et à deux reprises à l’ancien président Donald Trump.

Le récent passage du rouge au bleu dans le comté de Marathon n’est pas sans rappeler le swing politique observé dans d’autres zones de la ceinture de rouille. L’article du New York Times se lit comme une pièce de vengeance contre le pays Trump. Quelqu’un devrait vraiment dire aux démocrates qu’ils ne récupéreront pas ces électeurs en les qualifiant de racistes.

Pourquoi cela arrive-t-il?

Les habitants du comté de Marathon se sont demandé ce qui avait motivé cet article désagréable. Qui a appelé à cette résolution sur les capitaux propres? Et pourquoi le comté de Marathon a-t-il une «Commission des affaires de diversité» en premier lieu? Les réponses se résument toutes à l’apathie et à la négligence lors des élections locales.

Le superviseur du conseil du comté, William Harris, un avocat né en Floride, a été élu au conseil du comté en 2020. Harris, qui est afro-américain, était un partisan majeur de la résolution. «Je veux avoir l’impression de faire partie de cette communauté», a-t-il déclaré avant le vote, suggérant que si la résolution sur «l’équité» inspirée de Black Lives Matter n’était pas adoptée, ce serait la preuve qu’il n’est pas le bienvenu. dans la communauté – une conclusion étrange d’un membre élu du conseil de comté.

Dans une autre déclaration bizarre, Harris a critiqué les responsables du comté pour avoir encouragé l’accès à large bande en milieu rural et les soins de santé en milieu rural parce que, selon lui, ces choses profitent principalement aux Blancs. Le large bande en milieu rural est donc raciste? Harris montre un «privilège» de la classe professionnelle quand il est mécontent du fait que les gens de la classe ouvrière rurale désirent également l’accès à Internet et les soins de santé.

La mairesse démocrate de Wausau, Katie Rosenberg, a rapidement jeté Wausau sous le bus du New York Times. Elle a partagé l’article sur son compte Twitter, avec un message grondant: «Mes pairs au conseil d’administration du comté et nos électeurs communs ne devraient pas avoir à se battre pour une reconnaissance de base.»

Mes pairs du conseil du comté et nos électeurs communs ne devraient pas avoir à se battre pour une reconnaissance fondamentale. – ✌ Katie Rosenberg (@katierosenberg) 18 mai 2021

Ignorant les souhaits de ses électeurs, Rosenberg a créé une proclamation «d’équité» raciale à l’échelle de la ville, «Une communauté pour tous», qui déclare que «la ville de Wausau reconnaît que la diversité, l’inclusion et l’équité sont essentielles à une vie positive et saine…»

Il y a tellement de gens qui ont déjà fait le travail sur Une communauté pour tous: @ YeeLengXiong1, La’Tanya Campbell, @ klo1622, William Harris et toute la Commission des affaires de la diversité du comté de Marathon. Je souhaite utiliser ma plateforme pour soutenir leur travail et leurs voix. Merci. – ✌ Katie Rosenberg (@katierosenberg) 18 mai 2021

Bien qu’elle ait publiquement promu l’histoire désobligeante du New York Times en la partageant sur les réseaux sociaux à partir de son compte Twitter largement suivi avec une coche bleue, Rosenberg prétend maintenant à tort qu’elle n’est pas satisfaite de la façon dont notre communauté a été décrite dans l’article. Rosenberg a renforcé le récit du New York Times en condamnant publiquement ses anciens collègues du conseil de comté qui se sont opposés à la résolution sur l’équité.

«Ces commentaires ont été dévastateurs», a déclaré Rosenberg à Up North News à propos de ceux qui se sont opposés à la résolution. «J’ai lu les commentaires de mes anciens collègues et je me suis hérissé.

«Ces commentaires ont été dévastateurs. J’ai lu les commentaires de mes anciens collègues et je me suis hérissé. »@ Katierosenberg a parlé avec @JulianEmersonEC de sa réponse à l’histoire du New York Times sur les divisions raciales dans le comté de Marathon. LIRE LA SUITE 👉 https://t.co/yh7xGcquAy pic.twitter.com/xvWJ52GCpE – UpNorthNews (@UpNorthNewsWI) 20 mai 2021

Il est bien connu que le maire a de plus grandes aspirations politiques. Ses volumineux tweets prouvent qu’elle tente de tracer une ligne fine entre le fait de paraître fidèle à ses électeurs, tout en faisant des postures et des signaux de vertu à un public national et à la classe des donateurs démocrates.

Je pense que l’accusation la plus étonnante portée contre moi aujourd’hui est que je suis de connivence avec @nytimes pour publier l’histoire la plus négative de ma communauté depuis des décennies dans le monde entier. Pensez-vous que j’utiliserais mon influence pour nous faire tous ressembler à CELA?! – ✌ Katie Rosenberg (@katierosenberg) 19 mai 2021

À bien des égards, ce qui s’est passé dans le comté de Marathon est un récit édifiant pour chaque communauté. Les élections locales comptent. Surtout les conseils de comté.

Meg Ellefson, animatrice de radio locale conservatrice, a déclaré: «Les conservateurs de cette communauté se sont assis et ne faisaient pas attention à nos dirigeants élus (locaux).» Le résultat a été Harris et Rosenberg, la résolution sur l’équité, un article épouvantable du Times et une «Commission des affaires de la diversité» inutile et source de division.

Faites attention au gouvernement de votre propre ville

Le comté de Marathon est bien plus que ce que le New York Times a écrit après quelques jours de conduite avec une Prius et un agenda. Comprendre les valeurs et les préoccupations de ce domaine pourrait en fait aider la foule du New York Times à comprendre les élections de 2016. Après tout, c’est un domaine qui, jusqu’en 2010, était représenté par un membre du Congrès démocrate pendant 42 ans! Il a voté pour Barack Obama et Trump.

Si le Times est à la recherche d’histoires de racisme, il devrait passer plus de temps près de son bureau à domicile à Manhattan, où la criminalité asiatique et les attaques antisémites sont terriblement en augmentation. Dans le comté de Marathon, en revanche, les cols bleus blancs, noirs, asiatiques et hispaniques vivent et travaillent dans l’harmonie raciale.

La leçon à tirer de tout cela pour les résidents du comté de Marathon est de prêter une plus grande attention aux courses locales afin que les représentants du conseil scolaire, du conseil du comté et du bureau du maire reflètent les valeurs de notre communauté. Ces valeurs ne sont pas basées sur la race; ce sont en grande partie des problèmes économiques qui touchent les familles de toutes les couleurs.

Nous devons également nous méfier des candidats qui se soucient plus de l’ambition politique que de la renommée de notre communauté, une communauté qui a une longue et fière histoire d’accueil d’immigrants.

Il est compréhensible que les démocrates et leurs partenaires dans les médias d’entreprise soient en colère que le comté de Marathon ne soit plus bleu de manière fiable, mais ce n’est pas une excuse pour les qualifier de racistes. Quatre ans après l’élection improbable de Trump, les libéraux ne sont toujours pas d’humeur à une introspection politique sérieuse.

L’article du New York Times a été blessant et dommageable pour notre communauté, mais il a également révélé la peur et la frustration profondes des démocrates d’avoir perdu leur emprise sur les cols bleus, les électeurs ruraux. Une chose est certaine, cependant, les fustiger et les insulter n’est pas un moyen de les reconquérir.

Evita Duffy est stagiaire à The Federalist et junior à l’Université de Chicago, où elle étudie l’histoire américaine. Elle aime le Midwest, les sports de bûcheron, l’écriture et sa famille. Suivez-la sur Twitter à @ evitaduffy_1