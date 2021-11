Compte tenu du temps que les médias ont passé à se moquer du dossier Steele, ce sera un processus ardu.

Suite à la grande nouvelle du Washington Post la semaine dernière selon laquelle le journal modifiait en profondeur sa couverture passée du scandale de collusion avec Trump, le New York Times aborde également le rôle que la presse a joué dans ce cas croissant d’embarras. En tant qu’organisme de presse, ils ont plus de mal à comprendre leur rôle et à faire des gestes et des gestes de correction auprès du public.

Le développement ces dernières semaines de l’enquête de Durham menant à l’inculpation d’Igor Danchenko a fait trembler le complexe médiatique. Les accusations de Danchenko découlent d’un faux témoignage au FBI, et cela le révèle comme la principale personne fournissant le contenu du tristement célèbre dossier Steele. Cela sape les affirmations selon lesquelles un autre homme – Sergei Millinian -9 avait été la principale source d’informations, et c’est ici que les problèmes s’étendent pour les médias.

Millinian était considéré comme un agent extérieur, un homme d’affaires étranger ayant des relations d’affaires impliquant Donald Trump, se flattant d’être inclus dans son cercle politique intime. Danchenko est confirmé car cette source a maintenant établi le camp d’Hillary Clinton comme étant à l’origine de cette information présumée, transmise à Danchenko via Fusion GPS, qui a fourni à Steele le contenu. Cette révélation signifie que l’enquête Durham est la deuxième fois que ce document est exposé comme une création fabuliste. Les répercussions sont généralisées.

Les médias sont également piqués non seulement parce qu’ils ont adhéré à cette source pendant des années de couverture, mais ils ont également été derrière son retranchement en tant que document valide. Beaucoup des plus grands groupes de discussion ont confirmé que Millinian était le nom derrière le dossier, et maintenant ils se sont avérés être volontairement corrompus ou douloureusement ineptes au cours de cette couverture. Le Post a considérablement modifié deux articles principaux sur le sujet dans la mesure où il a pris la décision rarement vue de les republier. Parallèlement à cela, au moins douze autres articles de sa couverture ont été modifiés.

Le Times semble moins communicatif. Dans une pièce prenant en compte ce nouveau développement, Bill Grueskin examine comment les médias ont réussi à jouer toute cette histoire d’une manière si mauvaise, mais le niveau d’introspection fait défaut. Le Times avait été à l’avant-garde du reportage, et deux des journalistes de cet article – Mark Mazzetti et Matt Apuzzo – faisaient partie de l’équipe de journalistes du Times et du Post qui ont reçu le prix Pulitzer pour la couverture du dossier. et le scandale fabriqué qui a suivi.

AP Photo/Bebeto Matthews, Dossier

Grueskin aborde de nombreux éléments qui ont poussé la presse à continuer de traquer l’histoire. De toute évidence, le mépris pur et simple de Trump par l’industrie de l’information était le facteur de motivation, mais il y avait de nombreuses justifications pour maintenir l’élan. Les démentis d’un homme qu’ils ont surnommé un menteur en série étaient considérés comme pratiquement identiques à une confirmation, et ceux qui couvraient l’histoire étaient loués et récompensés, soit par une circulation et des notes, soit par des récompenses.

Ensuite, il y a eu le changement de normes acceptables pour garder l’histoire vivante; au lieu de vérifier les choses, l’absence de preuves contradictoires était considérée comme une preuve. Rachael Maddow a déclaré : « Certains éléments du dossier ont été vérifiés. Un certain nombre ne reste ni vérifié ni prouvé faux, mais aucun n’a jusqu’à présent été réfuté publiquement. »

Pourtant, le New York Times tarde à aborder et à corriger son implication. Grueskin évite un conduit principal qui se trouve sous le toit du papier. Alors qu’il appelle les médias à accepter leur couverture au fil des ans, il ouvre son article en mentionnant comment BuzzFeed avait été le débouché pour imprimer le dossier de Steele dans son intégralité. Ben Smith, qui a approuvé cette décision chez BuzzFeed à l’époque, est maintenant employé par le Times. Si le journal s’intéressait à l’introspection, il serait en première ligne. Pourtant, Ben reste silencieux sur la question, et le journal fait référence à l’impression du dossier comme quelque chose d’autre, pas le leur.

Le Times semble plus occupé à placer la culpabilité sur le bureau des autres. Dans un autre article, Bret Stephens mentionne en passant que les médias semblent mauvais à la suite de ces révélations – en lien avec les réécritures du Washington Post et non avec des travaux du NYT – mais met ensuite l’accent sur les flics fédéraux pour cette débâcle.

Mettez un peu de côté les critiques des médias. Ce que cet acte d’accusation révèle en outre, c’est que le FBI de James Comey est devenu un Bureau of Dirty Tricks, atténué seulement par sa propre incompétence.

C’est juste faible sur de nombreux fronts. Blâmer le FBI est une tentative ridiculement mauvaise. Au premier coup d’œil, si les autorités ont agi de manière si horrible, où la presse a-t-elle couvert cette exécution de sales tours ? S’ils étaient si incompétents, comment ont-ils échappé à l’examen des médias ? Nous savons pourquoi. L’agence n’aurait pu transmettre aucun des détails de ce dossier et de l’enquête qui a suivi sur Crossfire Hurricane, sans la conformité des médias.

Le mandat initial de la FISA a été obtenu après avoir fourni le dossier aux journalistes, puis donné les rapports à titre de corroboration. La presse a vérifié que Millinian était la source valide du dossier. Ensuite, vous avez BuzzFeed qui imprime le contenu, quelque chose dont ils ont été alimentés par le FBI. La presse était au lit avec le gouvernement fédéral sur cette affaire depuis le début, et ils ont travaillé pour faire de ce document frauduleux une source valable pendant des années.

Cela indique comment le Times veut aborder cette nouvelle preuve de la tristement célèbre fable de Steele. La déviation est la voie qu’ils veulent emprunter, malgré le fait que leurs empreintes digitales sont partout sur ce document qu’ils veulent maintenant contester. Ils ont également des taches partout sur le trophée du comité Pulitzer pour leurs reportages sur cette fraude avérée.