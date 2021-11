Le New York Times fait de l’inflation

Mon ami le lecteur du New York Times attire mon attention sur cet article intitulé « Les Américains sont pleins d’argent et d’emplois. Ils pensent aussi que l’économie est affreuse. La suggestion est que les Américains sont trop stupides pour réaliser à quel point ils sont prospères.

L’auteur laisse cependant un peu de mou aux Américains. Il blâme notre perception erronée de la façon dont nous faisons sur l’inflation. Sa thèse est que lorsque les prix augmentent, nous sommes induits en erreur en pensant qu’il y a un problème avec l’économie.

Le Times-man fonde cet argument sur une vérité à propos de l’inflation – que l’inflation, en soi, ne retire pas d’argent de l’économie. Il redistribue simplement de l’argent :

Pour les économistes, des salaires plus élevés et des prix plus élevés pour les biens de consommation sont les deux faces d’une même médaille, et une poussée d’inflation crée à la fois des gagnants et des perdants. Au cours des derniers mois au moins, le public n’a pas semblé le voir de cette façon – et l’inflation et les pénuries connexes semblent particulièrement importantes dans leur perception globale de l’économie.

Tout groupe d’individus peut se retrouver mieux ou moins bien en période d’inflation élevée, selon qu’il s’agit de débiteurs ou de créanciers, et selon que leurs salaires augmentent plus rapidement ou plus lentement que les biens particuliers qu’ils achètent.

Un employé de restaurant qui a reçu une augmentation de salaire de 11% au cours de la dernière année – la moyenne pour le secteur des loisirs et de l’hôtellerie, selon les données du gouvernement – ​​a probablement un pouvoir d’achat plus élevé malgré une inflation élevée.

Mais beaucoup de gens sont perdants en période de hausse des prix – et même ceux qui peuvent finir par être des gagnants nets peuvent finir par ressentir la douleur des prix plus élevés plus intensément que le bénéfice de salaires plus élevés ou de dettes plus gérables.