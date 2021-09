Le New York Times invente encore une autre histoire pour salir l’administration Trump 10z viral

Le double standard du New York Times pour la couverture des gauchistes et des conservateurs, en particulier les anciens responsables de l’administration Trump, était pleinement exposé dans plusieurs articles écrits par Charlie Savage au cours des deux derniers mois. Dans une histoire récente, Savage et ses collègues du Times ont écrit sur l’inculpation en instance d’un éminent avocat démocrate, Michael Sussman, qui a représenté la campagne Clinton en 2016 et aurait menti au FBI, Savage n’aurait pas pu montrer davantage ses couleurs idéologiques s’il avait essayé.

Savage minimise la conduite de Sussman et sape la légitimité de l’enquête sur John Durham. Il essaie même de dépeindre Sussman comme une victime en notant que « M. Sussman et son entreprise ont été des cibles particulières pour M. Trump et ses partisans. Savage donne également à l’avocat de Sussman un espace important pour défendre son client et donner son avis sur l’affaire.

Cependant, lorsque Savage écrit sur un ancien responsable de l’administration Trump, son défaut est d’inventer des faits pour salir le responsable et de violer l’éthique majeure du journalisme en n’appelant pas à commenter avant de publier. Je suis un ancien responsable de Trump qu’il a sali et bien sûr, il n’a jamais demandé de commentaires.

Savage a écrit un article du 29 juillet rempli d’un récit manifestement faux au sujet d’un procès concernant une demande de la Freedom of Information Act (FOIA) soumise par le Times en 2019 au Bureau de la gestion et du budget (OMB) concernant des documents internes sur le financement de l’Ukraine par le ministère. de la Défense. J’étais avocat général de l’OMB à l’époque.

Que s’est-il passé dans l’affaire

Dans le litige FOIA, un avocat de carrière de l’OMB a déposé une déclaration en février 2020 expliquant pourquoi les documents ne devraient pas être divulgués car ils comprenaient des communications pré-décisionnelles ou présidentielles. La juge Amy Jackson a décidé que le gouvernement n’avait pas établi de justification adéquate pour retenir les documents, mais a autorisé l’administration Trump à une autre tentative pour justifier la retenue.

Il est important de noter que le juge Jackson a rendu une ordonnance le 13 mai pour que tous les documents soient produits pour son inspection à huis clos (c’est-à-dire en privé) afin qu’elle puisse prendre une décision concernant chaque document. Le juge les a reçus le 20 mai 2020. J’ai déposé une déclaration dans le prochain dépôt du gouvernement en septembre 2020, expliquant mes raisons pour lesquelles chaque document est légalement protégé contre la divulgation.

Le juge a accepté bon nombre de mes arguments et a autorisé le gouvernement à retenir environ la moitié des documents en cause, mais a ordonné la libération d’autres. Cependant, elle a commenté l’une de mes représentations, déclarant: “Ceci a apparemment été écrit sans m’attendre à ce que je regarde ce document.”

La déclaration du juge Jackson est fausse selon laquelle je ne m’attendais pas à ce qu’elle examine les documents. L’ordonnance du 13 mai du juge Jackson indiquait spécifiquement qu’elle examinerait les documents pour prendre des décisions, donc je savais bien avant de déposer ma déclaration en septembre qu’elle examinerait chaque document.

Concoction d’un faux récit

En racontant cette histoire, Savage a concocté un faux récit pour me salir. Il a écrit : « Le juge Jackson a pris la décision inhabituelle d’exiger que le ministère de la Justice lui montre en privé les fichiers plutôt que de se fier à une déclaration de l’administration Trump sur leur contenu. La description, par Mark Paoletta, alors conseiller général de [OMB] . . . “

Savage cite ensuite la fausse déclaration du juge au sujet de mes attentes concernant le fait qu’elle n’examine pas les documents. Il laisse entendre que j’ai sciemment déposé une fausse description de documents et m’attendais à ce que le juge ne demande ou n’examine jamais les documents sous-jacents.

Savage devait savoir que c’était la déclaration d’un avocat de carrière de l’OMB – pas la mienne – que le juge a examinée au début de 2020, que son ordonnance de produire les documents n’avait rien à voir avec ma déclaration qui n’existait pas à l’époque et a été déposée quatre mois plus tard. . Il savait également que la déclaration du juge était erronée concernant mon attente qu’elle n’examinerait pas les documents, car elle les avait déjà.

J’ai soutenu que les documents en cause dans ce litige FOIA pouvaient être retenus, comme la loi le permet, parce qu’ils étaient des communications pré-décisionnelles ou impliquaient des communications présidentielles. Le privilège de communication présidentielle permet de retenir des documents si le président ou un conseiller principal a demandé l’information. Ici, un conseiller principal du président pour la sécurité nationale avait demandé à être tenu au courant de l’évolution des problèmes de financement de l’Ukraine et je l’ai traité comme une demande continue, de sorte que même un e-mail provenant d’un responsable de l’OMB sur ce sujet serait considéré comme une réponse à un demande de ce conseiller principal.

Ces arguments sont régulièrement avancés par chaque administration, et le statut de la FOIA permet de retenir ces documents pour ne pas freiner les discussions internes qui pourraient nuire à la prise de décision du gouvernement.

Pas d’arme à feu ici

En fait, il n’y avait rien de nouveau dans aucun de ces documents en cause par rapport à ce qui avait déjà été rendu public. L’intégralité du contenu de l’e-mail sur lequel la juge a fait son commentaire était : “Rob, savez-vous s’il y a eu ou s’il y a une intention de discuter pour prendre une décision finale sur l’USIA [Ukraine Security Assistance Initiative] aujourd’hui?” C’est ça.

Il ne s’agit pas d’un document « fumage ». Le juge l’avait déjà en sa possession. Alors pourquoi devrais-je essayer de retenir ce document, si je ne croyais pas, comme je l’ai fait, que nous étions autorisés à le retenir en vertu de la FOIA ? J’étais cohérent dans la norme acceptée pour la rétention de documents malgré l’insignifiance de ce document particulier.

Il n’y avait, en fait, aucune « arme fumante » dans aucun des documents de la FOIA en cause dans ce litige. Parce qu’ils ont si lamentablement échoué à trouver des preuves accablantes contre l’administration dans ce litige, le Times a dû inventer une fausse histoire de « gêne » à mon sujet.

Battre la table, rapide

Démontrant que les journalistes du NY Times ne sont pas les seuls militants partisans de l’entreprise, l’avocat général adjoint du Times, David McCraw, est allé jusqu’à envoyer une lettre à l’inspecteur général du ministère de la Justice demandant à l’IG d’enquêter sur le dépôt de plusieurs allégations prétendument fausses. déclarations dans les cas FOIA, y compris le mien. McCraw a fait valoir que cette conduite présumée est possible parce que les juges n’examinent généralement pas les documents sous-jacents en cause dans la plupart des affaires FOIA pour vérifier si la déclaration décrit avec précision les documents.

Mais le juge avait déjà les documents dans mon cas, donc toute la prémisse de McCraw pour inclure ma prétendue fausse déclaration est sans fondement. Il veut seulement me salir.

Dans le monde juridique, nous appelons ce genre d’action « martèlement de table ». C’est fait pour induire un jury en erreur dans un cas où vous n’avez ni la loi ni les faits de votre côté.

McCraw prétend aussi ridiculement que j’ai essayé de tromper le juge dans ma description d’un document, malgré le fait que le juge avait déjà les documents. Loin de me livrer à la tromperie, j’ai expliqué au juge exactement pourquoi je croyais que les documents pouvaient être retenus. Le juge a simplement rejeté mon argument.

Il n’est pas rare qu’un juge rejette votre argumentation juridique ou la présentation des faits. En fait, cela arrive dans tous les cas pour l’avocat perdant, quelque chose que McCraw a récemment connu lors de la défaite écrasante du NY Times dans la décision de diffamation de Project Veritas. Si un juge rejetant votre argument et caractérisant les faits dans une affaire constitue une preuve qu’un avocat a fait de fausses déclarations, alors l’équipe juridique du NY Times et de McCraw a fait à plusieurs reprises de fausses déclarations au tribunal dans l’affaire Project Veritas. Également fidèles à leur habitude, les journalistes du Times n’ont apparemment pas appelé Project Veritas pour obtenir des commentaires avant de les salir dans son article.

Donnez des points à Charlie Savage, David McCraw et le New York Times en disgrâce pour plus de cohérence. Ils se plient en quatre pour protéger les démocrates mais sont toujours prêts à faire de fausses déclarations et à inventer de faux récits si cela a quelque chose à voir avec d’anciens responsables de Trump, même lorsque ces mensonges sont aussi transparents que leur parti pris.

Mark Paoletta a été avocat général de l’OMB au sein de l’administration Trump de janvier 2018 à janvier 2021. Il est maintenant senior fellow au Center for Renewing America. Suivez-le sur Twitter @MarkPaoletta.