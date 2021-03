Le New York Times lève 500000 $ pour une œuvre caritative lors de la vente d’une colonne NFT

«Cela vaut la peine d’essayer», a écrit le chroniqueur du New York Times, Kevin Roose, à propos de sa tentative de vendre aux enchères un de ses articles en tant que jeton non fongible (NFT). Un jour plus tard, cependant, il semble valoir beaucoup plus que cela.

Après avoir publié un explicatif NFT étape par étape intitulé « Achetez cette colonne sur la blockchain! » mercredi, Roose a mis aux enchères avec succès aujourd’hui ce qu’il appelle un «original numérique» de son article en tant que NFT sur la plate-forme de la Fondation, amassant plus de 550 000 $ pour une œuvre caritative.

La dernière demi-heure de la vente aux enchères a été particulièrement excitante, avec une guerre des enchères qui a fait grimper le prix d’un peu moins de 50 000 $ à la vente finale de 562 891 $. J Ouyang, vétéran de Facebook et fondateur de la start-up furtive, et le gagnant éventuel, la société de production 3F Music, basée à Dubaï, étaient en compétition pour le clip numérique convoité.

Le produit de la vente est reversé au fonds The Neediest Cases du NYT, qui a distribué plus de 300 millions de dollars à des organismes de bienfaisance et à des familles au cours de ses 110 ans d’histoire.

Le don à une œuvre caritative est logique étant donné que – même si de nombreux journaux et entreprises de médias ferment leurs portes principalement en raison d’une mauvaise gestion du capital-risque et des fonds spéculatifs – le NYT est en plein essor. Le rapport sur les résultats de la société pour le quatrième trimestre 2020 montre que la société a généré 80,5 millions de dollars de bénéfices sur 509,4 millions de dollars de revenus au cours de la période, avec de nouveaux marchés verticaux tels que les abonnements numériques et les podcasts comme sources de revenus exceptionnelles.

Cette incursion réussie pourrait inciter le journal de 170 ans à expérimenter davantage la technologie de la blockchain. Après tout, le plus dur est terminé: sur Twitter, Roose a fait une référence ludique à ce qui était sans aucun doute un long processus juridique pour amener l’institution et ses divers avocats et gardiens à prêter la marque NYT à l’expérience, affirmant que cela induisait le «maximum possible confusion. »

De même, la réponse à la question «comment un seul être humain peut-il générer le maximum de confusion possible au sein d’une organisation médiatique» se révèle être «vendre un jeton blockchain de marque d’entreprise». – Kevin Roose (@kevinroose) 24 mars 2021

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, Roose a simplement dit «Wow». Il a noté qu’une colonne de suivi sera publiée, mais n’a pas précisé si elle sera également en vente.

La vente pourrait également être une aubaine pour Roose personnellement: Randy Pennell, rédacteur en chef des finances du NYT, a expliqué comment le prix élevé indique que le taux par colonne de Roose pourrait mériter une augmentation:

Donc, si je lis tout cela correctement, nous devrions vous payer 38 000 $ par colonne? – Randy Pennell (@randypennell) 25 mars 2021

Cependant, selon cette métrique, le Times pourrait vouloir chercher ailleurs de nouveaux talents. Au milieu d’une flambée des prix de vente absurdes de NFT, Roose a été solidement battu par un robot: Sophia de Hanson Robotic a vendu une peinture pour plus de 700 000 $ aux enchères.