Le New York Times prend feu pour un titre disant que l’arbre de Noël de Fox News « prend feu »

Un titre du New York Times a été incendié pour suggérer que l’arbre de Noël de Fox News s’est immolé.

Un suspect a été arrêté tôt mercredi matin dans le cadre de l’incendie qui a détruit l’arbre de Noël américain de FOX News Media à FOX Square devant le siège de Fox News à New York quelques jours seulement après une cérémonie télévisée d’éclairage des arbres.

La sécurité de Fox News a repéré l’incendiaire accusé, identifié plus tard comme Craig Tamanaha, escaladant l’arbre de 50 pieds de haut au centre de Fox Square juste après minuit.

Cependant, le Times a haussé les sourcils avec son histoire, titrant « L’arbre de Noël de Fox News prend feu à Manhattan ».

Le journal offrait une image un peu plus complète dans son sous-titre, qui disait : « La police a dit qu’un homme était en garde à vue en relation avec l’incendie. »

Les critiques ont incendié le Times sur les réseaux sociaux pour avoir minimisé le rôle de l’incendiaire dans le titre.

« Eh bien, il n’a pas brûlé spontanément », a réagi l’animateur de Fox Business, Dagen McDowell. « Un individu dangereux a mis le feu à l’arbre. Malheureusement prévisible. »

« C’est le genre de titre qui est utilisé lorsqu’une forêt est incendiée par la foudre. Pas lorsqu’un pyromane brûle délibérément quelque chose », a écrit l’ancien avocat américain et directeur exécutif de Right on Crime, Brett Tolman.

« Tree Catches Fire, SUV Flees Scene », a écrit le rédacteur en chef de Ricochet, Jon Gabriel, faisant référence à l’attaque du défilé de Noël de Waukesha qui a fait six morts.

« Peut-être que le SUV l’a fait ? » La rédactrice en chef de RedState, Kira Davis, s’est également demandé.

« Beaucoup d’objets inanimés font des choses horribles ces jours-ci », a plaisanté la journaliste du Daily Signal, Mary Margaret Olohan.

Le Times a ensuite changé son titre en « Fox News Christmas Tree Is Fire in Manhattan » à la suite du contrecoup.

L’arbre à thème rouge, blanc et bleu mesurait 50 pieds de haut, décoré de 10 000 ornements en verre et de 100 000 lumières. Il a fallu 21 heures aux ouvriers pour assembler les décorations.

La PDG de FOX News Media, Suzanne Scott, a annoncé mercredi que l’arbre de Noël serait reconstruit et qu’une nouvelle cérémonie d’illumination de l’arbre aurait lieu jeudi.

« Nous ne laisserons pas cet acte de lâcheté délibéré et effronté nous dissuader », a écrit Scott dans une note au personnel de Fox News. « Nous sommes en train de reconstruire et d’installer un nouvel arbre comme message qu’il peut y avoir de la paix, de la lumière et de la joie même pendant un moment sombre comme celui-ci. »

La cérémonie d’illumination des arbres sera diffusée en direct sur « The Five » et Lawrence Jones et Abby Horancek de Fox News, qui ont co-organisé la première cérémonie d’illumination des arbres, seront de retour.

Ils seront rejoints par Steve Doocy, Ainsley Earhardt, Janice Dean, Mike Rowe, Pete Hegseth, Rachel Campos-Duffy, Todd Piro et Carley Shimkus.

Le cardinal Dolan, notre contributeur le révérend Jacques DeGraff, le rabbin Joseph Potasnik et des membres du FDNY et du NYPD assisteront également à l’éclairage avec les chanteurs de Noël.

FOX News Media et Fox Corporation ont fait un don de 100 000 $ à Answer the Call, qui fournit une aide financière aux familles des militaires décédés du FDNY et du NYPD, les deux agences qui ont immédiatement répondu à l’incendie criminel.