Le New York Times travaille sur un documentaire sur le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2004

2 novembre 2021 / Publié par : Allison

Puisque tout le monde a vu cette image du Super Bowl Halftime Show 2004 suffisamment de fois pour s’être gravée dans la mémoire humaine pour toujours, j’ai pensé vous rappeler ce que le reste de Janet Jackson La performance du Super Bowl Halftime Show ressemblait, et wow, ai-je jamais oublié que le numéro d’ouverture était sur le thème A Clockwork Dance Crew. La raison pour laquelle j’ai probablement oublié, c’est parce que tout ce spectacle de la mi-temps a été éclipsé par le retrait surprise du couvre-téton à clipser de Janet par un ancien bagueur aux cheveux ramen, Justin Timberlake. Depuis cette prise et le mamelon exposé qui a suivi, nous avons vu la carrière de Justin monter en flèche tandis que Janet semblait vivre une période beaucoup plus calme, en termes de carrière. Et au cours des dernières années, beaucoup de gens ont réalisé que Janet était absolument sale. Et donc, tout comme ils l’ont déjà fait pour aider à révéler la vérité sur Britney Spears, Le New York Times a décidé de défendre la réputation professionnelle de Miss Jackson avec un documentaire consacré au rôle des médias après ce spectacle de la mi-temps.

The New York Times Presents a commencé avec Framing Britney Spears, et portait sur la relation de Britney avec les médias dans et autour de sa situation de santé mentale en 2008 et de sa tutelle ultérieure. Le prochain documentaire sous la bannière du New York Times Presents sera Dysfonctionnement : L’habillage de Janet Jackson. Il sera diffusé sur FX et Hulu le 19 novembre. Là où Framing Britney Spears a pu examiner les événements entourant Britney dans le contexte du sexisme général du milieu des années 2000, il semble que l’ambiance de Dysfonctionnement sera le sexisme et le racisme du milieu des années 2000. Date limite:

Le film racontera l’histoire de l’émission de mi-temps du Super Bowl 2004, qui a vu Justin Timberlake exposer brièvement la poitrine de Jackson à des millions de téléspectateurs. La carrière de Jackson ne s’est jamais rétablie, mais Timberlake est passé de force en force. Le documentaire examinera les courants raciaux et culturels qui sont entrés en collision sur la scène du Super Bowl et explorera l’impact de l’incident sur l’un des musiciens pop les plus titrés de l’histoire. Il présentera des images rares et des interviews de plusieurs personnes qui étaient aux commandes cette nuit-là à Houston, y compris des dirigeants de la NFL et de MTV, pour reconstituer un incident qui a secoué le pays et expliquer comment il a façonné la culture dans les décennies à venir. Avec de nouveaux reportages du Times, ainsi que des informations d’initiés de l’industrie musicale, de critiques culturels et de membres de la famille Jackson, le film met en lumière les retombées et le rôle du patron de CBS, Les Moonves.

Dans les années qui ont suivi la performance de Janet au Super Bowl, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi Janet semblait être punie du doigt par ce nichon surprise, tandis que Justin Timberlake semblait s’éloigner du drame et devenir un artiste célèbre. Il y a trois ans, dans le sillage de chez Ronan Farrow exposé qui a exposé Les Moonves en tant qu’autre vieux mec dégoûtant abusant de son pouvoir et harcelant prétendument sexuellement son personnel, il a été allégué que Les était si furieux à propos du spectacle de la mi-temps du Super Bowl de 2004, qu’il a juré de tuer la carrière de Janet. CBS et MTV (qui ont diffusé le Halftime Show) ont tous deux été condamnés à une amende de 550 000 $ par la FCC pour le mamelon visuel. Les était à la tête de CBS à l’époque, et il aurait refusé de croire qu’il s’agissait d’un accident, et aurait également refusé de croire que Janet était désolée pour ce qui s’était passé (il aurait acheté les petites excuses larmoyantes de Justin, comme c’est pratique).

Et plus récemment, un styliste s’est présenté pour affirmer que Justin était celui qui poussait dur pour le dysfonctionnement de la garde-robe parce qu’il était déterminé à éclipser Britney Spears, qui a attiré une montagne d’attention pour s’embrasser. Madone aux MTV VMA seulement six mois plus tôt.

Justin a affirmé à plusieurs reprises que lui et Janet en avaient parlé et qu’il n’y avait plus de mésentente entre eux.

Alors quelque chose me dit que Les Moonves seront probablement le méchant de ce documentaire, et Justin Timberlake sera l’un des méchants dans un rôle mineur. Oh, un peu comme son rôle dans le documentaire de Britney Spears ? Hmmm, je me demande s’il publiera une nouvelle déclaration après la diffusion de Malfunction, s’excusant d’avoir laissé Janet prendre la chute, ou s’il recyclera simplement sa déclaration de style excuses qu’il a publiée après la diffusion de Framing Britney Spears. Vous savez quoi, il devrait juste jouer la prudence et réutiliser le premier qui sonne vaguement sincère. Il n’a pas beaucoup de chance quand il essaie de se diversifier.

Photo : SCS