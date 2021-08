Le Newport Jazz Festival : L’héritage enregistré

En 1954, le plus petit État d’Amérique a lancé une tradition qui a changé à jamais l’expérience du jazz en direct. Depuis lors, le Newport Jazz Festival a accompagné chaque phase d’évolution de la musique – bop, cool jazz, fusion, free jazz, quel que soit le mode qui faisait des vagues sur sa scène. Heureusement, la magie qui maîtrise comme Dizzy Gillespie, Jean Coltrane, Gerry Mulligan, Ella Fitzgerald, et Cecil Taylor a travaillé à Newport est capturé sur des décennies d’albums live qui restent aussi essentiels à l’histoire du jazz qu’à l’héritage du festival.

Des clubs aux foules

L’histoire de Newport a commencé lorsque le couple fortuné Elaine et Louis Lorillard a rencontré le pianiste George Wein. Wein dirigeait le club de jazz de Boston Storyville, et les Lorillards, épris de jazz, avaient pour vision d’amener la musique au-delà des clubs enfumés et des petites foules, à un festival d’été en plein air dans leur ville natale, pour une ambiance de vacances balnéaires en famille. Avec les poches profondes des Lorillards dans lesquelles puiser, Wein l’a fait.

L’événement inaugural de 1954 au stade de tennis du casino de Newport s’appelait en fait l’American Jazz Festival. Il a introduit la stratégie de réservation ouverte d’esprit de Wein, pour laquelle le festival deviendra célèbre. Les leaders de toutes les écoles de jazz ont partagé un projet de loi, comme Dizzy, Ella, Mulligan, Milt Jackson, Errol Garner et bien d’autres se sont pavanés les 17 et 18 juillet. Des juxtapositions saccadées comme les riffs Dixieland d’Eddie Condon et le modernisme intelligent de Lennie Tristano se sont avérées à la fois enrichissantes pour le public et utiles au jazz dans son ensemble. Le concept a cliqué et a continué, se déplaçant juste au détour de Freebody Park en ’55 sous son nom plus connu.

Le solo entendu ‘le tour du monde’

Duke Ellington a fait la célèbre remarque : « Je suis né au Newport Jazz Festival le 7 juillet 1956. » C’est là que sa carrière rebondit avec le solo entendu « autour du monde ». La popularité de Duke était en baisse, mais lorsque Paul Gonsalves s’est lancé dans un solo de saxophone ténor de six minutes et demie au milieu de “Diminuendo and Crescendo in Blue”, avec Ellington l’encourageant comme un fan de baseball. dont l’équipe est sur le point de prendre le fanion, les fans ont perdu la tête, et ils ont failli se révolter lorsque le groupe a tenté de quitter la scène à la fin du set. Vous pouvez entendre tout cela se produire sur Ellington à Newport, et les répliques de cette explosion ont fait repartir la fortune de Duke.

Ce succès a largement contribué à aiguiser l’appétit des amateurs de jazz pour les enregistrements live d’autres artistes à Newport. Fondatrice de Verve Records Norman Granz a apporté son matériel d’enregistrement au festival de 1957 et est devenu fou. Avant la fin de l’année, une avalanche d’albums de Newport est apparue sur le label naissant. Le groupe Basie s’est déchaîné Comte Basie à Newport, documentant le set bluesy et hard swing du festival de 1957 qui a amené une véritable dispute entre meurtriers sur scène – avec le retour des premiers membres comme Jimmy Rushing et Lester Young – aux côtés de nouvelles recrues comme Roy Eldridge et Joe Williams. Le côté traditionnel était représenté par le puissant triumvirat de Red Allen, Kid Ory et Jack Teagarden sur leur At Newport LP, apportant un peu de vieux style Dixieland en Nouvelle-Angleterre avec des standards comme « Muskrat Ramble » et « Basin Street Blues ».

L’avenir du jazz

L’avenir du jazz pourrait également être entrevu parmi les sorties ’57 de Verve. Lorsque Cecil Taylor a joué à Newport cette année-là avec son quatuor classique comprenant le bassiste Buell Neidlinger, le batteur Dennis Charles et le saxophoniste Steve Lacy, le pianiste n’avait pas encore perfectionné l’approche avant-gardiste intrépide qui allait aider à remodeler le jazz dans les années 60, mais il était sur la bonne voie, et les résultats résident sur sa moitié de l’album At Newport que son équipe partage avec le laboratoire de jazz Gigi Gryce-Donald Byrd basé sur le bop.

En parlant de bebop, Dizzy Gillespie était dans une phase de big band lorsque son set de 1957 est sorti sur Dizzy Gillespie à Newport. Son groupe était rempli de meurtriers comme Benny Golson au ténor, Wynton Kelly au piano et un adolescent Lee Morgan à la trompette. S’il y avait eu un toit, leur set y aurait fait un trou, englobant des brûleurs bop, des ballades, du blues, des cuisinières latines et même une apparition d’invités de prêtresse du piano Mary Lou Williams.

Remettre en question les normes de genre et de culture

Au cours de ses premières années, le festival de jazz de Newport a remis en question les normes de genre et de culture de l’époque, en présentant aux Américains des musiciennes du monde entier. Les pianistes Toshiko Akiyoshi du Japon et Jutta Hipp d’Allemagne ont toutes deux joué à Newport en 1956. Le temps de Hipp sous les projecteurs serait bref, mais Akiyoshi commençait tout juste une longue et illustre carrière, et son set de Newport de l’année suivante sortirait des décennies plus tard. Incroyable Toshiko Akiyoshi.

L’histoire considère la fin des années 50 comme un moment d’or du jazz, et le festival a contribué à attiser cette lueur. La série d’albums classiques d’At Newport a continué à venir au cours des deux années suivantes : Ella Fitzgerald et Billie Holiday partager un split LP; l’Oscar Peterson Trio augmenté de Sonny Stitt, Roy Eldridge et Jo Jones ; et l’équipe de rêve All-Stars de Coleman Hawkins (avec également Eldridge et Jones) ne sont que quelques-uns de cet équipage d’août.

L’esprit de l’époque a été filmé par Bert Stern et Aram Avakian dans les années 1959 Jazz un jour d’été, tourné au festival de 1958, et vénéré comme quelque chose comme l’équivalent jazz du documentaire de Woodstock. Capturant la puissance de feu éclectique de l’événement, le film met en lumière les performances brûlantes d’Anita O’Day, Gerry Mulligan, Sonny Stitt, Jimmy Giuffre et d’autres, et sa sortie a fait penser au Newport Jazz Festival à plus de gens que jamais.

Douleurs de croissance

Des douleurs de croissance ont eu un impact sur le festival en 1960, lorsque des foules qui ont été refoulées de l’événement à guichets fermés sont devenues suffisamment ivres et désordonnées pour déclencher une véritable émeute dans les rues de Newport. Les choses se sont tellement détériorées que la Garde nationale a été convoquée et la seconde moitié du festival a été annulée. Wein et compagnie ont été désinvités pour 1961, et un autre promoteur a organisé un week-end de jazz sous-assisté à Newport sous un autre nom à la place. En 1962, cependant, tout était apparemment pardonné, et c’était à nouveau comme d’habitude.

Le jazz s’est développé au milieu des années 60, et le festival a reflété ces changements. John Coltrane avait déjà commencé à travailler avec son « quatuor classique » de pianiste McCoy Tyner, le bassiste Jimmy Garrison et le batteur Elvin Jones au moment où il a fait ses débuts au Newport Jazz Festival en 1963. Et bien que Trane’s Newport ’63 album ne sortira pas avant 30 ans, son set au festival (avec Roy Haynes prenant le tabouret de batterie) était une grande et audacieuse explosion de libération de convention be-bop, en particulier sur les « Impressions » ouvertes et agitées.

En 1965, une coterie de visionnaires du jazz repoussait les limites aux côtés de Coltrane, et Nouveau à Newport a trouvé Trane partageant un LP avec l’un des premiers. Le titre vient de l’étiquette donnée à la première vague du jazz d’avant-garde. Outre quelques airs flamboyants de Coltrane, l’album présente un autre aventurier du saxo en quête de nouveaux horizons, Archie Shepp, rejoint par le batteur Joe Chambers, le bassiste Barre Phillips et le maître du vibraphone Bobby Hutcherson dans un ensemble d’abstractions lumineuses qui semblent frapper un coup au nom du jazz cubiste.

Invasion de roches

À cette époque, la popularité croissante du rock devenait un éléphant dans la pièce. La part de marché de Jazz commençait à diminuer. Il y avait eu quelques incursions isolées dans la roche sur la scène de Newport – Chuck Berry a fait un set soutenu par des jazzers en 1958 et a été inclus dans Jazz on a Summer’s Day, et The Blues Project s’est en quelque sorte glissé par la porte arrière en 1967. Mais dans une tentative d’attirer de jeunes auditeurs, six semaines avant Woodstock, le festival de 1969 a ouvert ses portes ses portes à une liste d’actes rock avec des racines traçables au jazz et au blues, y compris John Mayall, Led Zeppelin, Dix ans après, Blood Sweat & Tears, The Mothers of Invention et le groupe Jeff Beck.

Dans un développement qui a dû donner à certains un sérieux cas de déjà vu pour 1960, des foules débordantes ont causé des perturbations majeures et l’apparition de Zeppelin a été presque annulée. Leçon apparemment apprise, un week-end entièrement jazz a été réservé pour 1970, mais lorsque Wein, épris de blues, a autorisé le Allman Brothers Band sur le projet de loi de 1971, des milliers de vacanciers se sont fracassés sur les portes et le festival a été fermé à mi-parcours. Après cette débâcle, tout comme une décennie plus tôt, la ville a donné le coup d’envoi au Newport Jazz Festival.

Adopter la pollinisation croisée

Chassé de son domicile, le Newport Jazz Festival s’est installé à New York en 1972 et y est resté jusqu’en 1980. Mais le festival est finalement revenu à son emplacement d’origine en 1981 et y est resté depuis. En cours de route, George Wein a répandu une partie de l’amour à travers le pays et à travers l’océan en créant d’autres événements de jazz annuels qui sont depuis longtemps devenus des institutions bien-aimées : le Monterey Jazz Festival, le New Orleans Jazz & Heritage Festival et le Montreux Jazz Festival. . Et cela ne mentionne même pas le célèbre frère de Newport Jazz, le Newport Folk Festival.

L’infatigable Wein reste à la barre après toutes ces années, bien que le bassiste/chef d’orchestre Christian McBride en soit devenu le directeur artistique en 2016. Newport a continué à honorer la vieille école tout en encourageant les innovateurs à la hausse, comme le jazz – toujours une forme mutable embrassant la croix- pollinisation – est devenue de plus en plus sans frontières à l’ère de l’information, produisant de nouveaux amalgames.

Ces dernières années, la scène de Newport a accueilli de nouvelles générations d’explorateurs du jazz, comme Esperanza Spalding, Gregory Porter, Robert Glasper, Ravi Coltrane, Trombone Shorty et Sons of Kemet, pour n’en nommer que quelques-uns. Et l’ère moderne n’a pas été sans ses propres preuves enregistrées de l’électricité du festival, comme le live at Newport du trompettiste de la Nouvelle-Orléans Christian Scott ou l’album trio d’orgues du saxophoniste James Carter. En direct de Newport Jazz.

Il y a eu beaucoup de sorties d’archives aussi, comme Newport ’63 susmentionné de Coltrane; la collection 1999 de Sarah Vaughan Linger Awhile: Live at Newport and More, qui comprenait des morceaux de son set de 1957 à Newport; et Le meilleur de Newport ’57, publié un demi-siècle après les faits et comprenant certains des autres moments brillants de ce week-end d’une foule de poids lourds dont Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Cecil Taylor et Toshiko Akiyoshi.

La programmation de Newport 2020 devait comporter Joe Lovano, Nicholas Payton, Robert Glasper, Chris Potter, Norah Jones et bien d’autres. Mais comme tant d’autres choses, ces plans ont été écrasés en raison de la pandémie, faisant de 2020 la première année depuis 1961 sans Newport Jazz Festival. Mais s’il y a un avantage à cette pause inhabituelle, c’est peut-être le temps supplémentaire que les amateurs de jazz peuvent passer à creuser profondément dans les albums qui racontent le voyage du Newport Jazz dans toute sa gloire en constante évolution.

