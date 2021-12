Le NHS annonce le retour de huit rossignols sur le « pied de guerre » d’Omicron

Le personnel du NHS enfile son EPI pour éviter d’être infecté (Photo: AP)

Le NHS met en place de nouveaux «centres de surtension» Nightingale dans les hôpitaux de toute l’Angleterre alors qu’il se met sur le «pied de guerre» pour se préparer aux admissions à l’hôpital Omicron.

Les travaux sur un total de huit hubs, chacun d’une capacité d’environ 100 patients, devraient commencer dès cette semaine.

D’autres sites pourraient également être identifiés pour ajouter 4 000 lits supplémentaires « super surge ».

Certains hôpitaux utilisent actuellement des hôtels, des hospices et des maisons de soins pour décharger autant de personnes médicalement aptes à partir que possible, libérant ainsi des lits pour ceux qui en ont le plus besoin.

Le directeur médical national du NHS, le professeur Stephen Powis, a déclaré: «Compte tenu du niveau élevé d’infections à Covid-19 et de l’augmentation des admissions à l’hôpital, le NHS est désormais sur le pied de guerre.

«Nous ne savons pas encore exactement combien de ceux qui attrapent le virus auront besoin d’un traitement hospitalier, mais étant donné le nombre d’infections, nous avons hâte de le savoir avant d’agir et le travail commence donc à partir d’aujourd’hui pour garantir que ces installations sont en place.

« Nous espérions ne jamais avoir à utiliser les Nightingales d’origine et j’espère que nous n’aurons jamais à utiliser ces nouveaux hubs. »

Les nouvelles installations de Nightingale – gérées par un mélange de consultants hospitaliers, d’infirmières et d’autres membres du personnel clinique et non clinique – sont conçues pour accueillir des patients qui, bien qu’inaptes à la sortie, ont besoin d’un soutien et d’une surveillance minimes pendant qu’ils se remettent d’une maladie.

Des membres du personnel de l’ambulance de Londres vus à l’extérieur de l’hôpital NHS Nightingale dans l’est de Londres (Photo: .)



Cet hôpital NHS Nightingale a été installé au Manchester Central Convention Complex (Photo: .)

Les NHS Trusts ont également été chargés d’identifier des lieux, tels que des gymnases et des centres d’éducation ainsi que d’autres sites, qui pourraient être convertis pour accueillir jusqu’à 4 000 « super surtensions », soit environ quatre fois le nombre d’un grand hôpital de district typique.

Les hubs seront installés à l’hôpital Royal Preston, à l’hôpital universitaire St James à Leeds, à l’hôpital Lister à Stevenage, à l’hôpital St George à Londres, à l’hôpital William Harvey à Ashford, dans le Kent, à l’hôpital North Bristol et à l’hôpital Solihull, les hôpitaux universitaires Birmingham et les hôpitaux universitaires de Leicester.

Le secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, a déclaré: « Nous espérons que les centres de surtension Nightingale dans les hôpitaux ne devront pas être utilisés, mais il est tout à fait juste que nous nous préparions à tous les scénarios et augmentions la capacité. »

Un accord national du NHS avec Hospice UK verra également jusqu’à 4 800 personnes par jour qui ont besoin d’une surveillance continue, mais n’ont pas besoin d’être à l’hôpital, recevront un soutien dans un lit de soins palliatifs ou par l’intermédiaire des équipes Hospice@Home.

Le NHS intensifie également l’utilisation des services virtuels, où les patients bénéficient d’une technologie de surveillance et d’enregistrements réguliers avec les cliniciens.

Les médecins généralistes ont également accès à jusqu’à 250 000 oxymètres de pouls – des appareils qui peuvent lire les niveaux d’oxygène dans le sang en scannant le bout du doigt – afin que les patients positifs pour Covid-19 puissent surveiller leurs propres niveaux d’oxygène dans le sang à la maison en s’assurant que seuls ceux qui en ont besoin sont admis a l’hopital.

