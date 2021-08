Le NHS autorise les délinquants sexuels trans dans les services hospitaliers réservés aux femmes – des craintes pour la sécurité éclatent | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les hôpitaux de Devon, d’Oxford et de Nottingham informent le personnel que les antécédents criminels devraient faire partie d’une évaluation des risques lors du placement de personnes nées de sexe masculin dans des services réservés aux femmes, mais ils ne disent pas s’il s’agit d’un obstacle à l’admission. Plusieurs NHS Trusts ont publié des directives indiquant que les patients dans les hôpitaux doivent être admis en fonction du sexe auquel ils s’identifient et peuvent donc choisir le service, les toilettes ou les douches qu’ils utilisent, a rapporté The Telegraph. L’Oxford Health NHS Foundation a déclaré dans ses directives que “le risque d’infraction sexuelle dans un contexte trans est très rare”.

Ils ont ajouté qu’en cas de «risque important», le personnel «appliquerait la même atténuation robuste que nous aurions à un patient non trans pour assurer un environnement thérapeutique sûr».

Oxford déclare que « si l’utilisateur du service a des antécédents de délinquance sexuelle, le risque doit être géré de la même manière qu’il le serait avec n’importe quel autre client, quel que soit son sexe ».

Il insiste sur le fait que ses orientations « suivent les paramètres juridiques » et « précisent que chaque cas est évalué individuellement, en tenant compte des facteurs de risque pour le patient ainsi que pour les autres usagers du service ».

Devon Partnership NHS Trust affirme que ses patients hospitalisés «seront admis en fonction du sexe qu’ils identifient au moment de l’admission» plutôt que sur la base de caractéristiques physiques ou de la personne prouvant qu’ils ont légalement changé de sexe ou de nom.

La fiducie déclare qu’il est obligatoire d’effectuer des évaluations des risques, mais ajoute que cela n’empêche pas les délinquants sexuels nés de sexe masculin d’être placés dans un quartier réservé aux femmes.

Le guide indique : « Lorsqu’une femme transgenre est admise et a des antécédents d’infractions sexuelles, les décisions concernant le risque devraient inclure l’examen de la question de savoir si elle se voit prescrire un médicament anti-libidinal qui devrait réduire le risque sexuel. »

Il a ajouté: «Les personnes transgenres doivent pouvoir utiliser les installations de leur sexe préféré pendant leur admission. Cela comprend les salles de douche, les toilettes et les salons non mixtes.

Les documents indiquent également « qu’il peut y avoir des occasions où il est légal de refuser l’accès aux établissements non mixtes, mais seulement si cela est justifié et proportionné par rapport à un résultat légitime ».

Un porte-parole du Devon Partnership NHS Trust a reconnu qu’il s’agissait d’une “question sensible” et ils révisent la politique pour assurer “la sécurité de nos patients et de notre personnel”.

Les directives du Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust indiquent que lors de la prise de décision sur le cadre du traitement, «les antécédents d’infractions sexuelles et/ou de violence domestique ou d’abus doivent être pris en compte».

Un porte-parole de la fiducie a déclaré: “Tout notre personnel suit des directives pour assurer la sécurité et la dignité de nos patients conformément à la législation gouvernementale, notamment en effectuant une évaluation des risques pour s’assurer qu’ils reçoivent des soins appropriés.”

Le Dr Jane Hamlin, présidente de la Beaumont Society, un groupe de soutien trans, a déclaré : « Si quelqu’un part du principe qu’une personne trans est un délinquant sexuel – ou même un délinquant sexuel potentiel – c’est de la discrimination et de la transphobie. Tous les patients, y compris les personnes trans, devraient se sentir en sécurité à l’hôpital. »

Mais les politiques ont été mises en œuvre malgré le fait que le ministère de la Santé ait insisté sur le fait que les hôpitaux doivent fournir des services non mixtes.

Le personnel médical craint de plus en plus que les documents d’orientation ne les voient enfreindre leur code de conduite.

Une infirmière a déclaré au Telegraph : « Les patients hospitalisés sont souvent fragiles, âgés et confus et nous, en tant qu’infirmières, avons le devoir de les protéger.

« Ils ne sont pas protégés et ils n’obtiennent pas la dignité et la vie privée qu’ils méritent.

« Le public pense que nous avons des espaces non mixtes pour nos plus vulnérables, nos mères, nos grands-mères, mais ce n’est tout simplement pas vrai. Les services du NHS reproduisent ce qui se passe dans les prisons. »

Un porte-parole du NHS a déclaré: “Les hôpitaux doivent protéger la sécurité, la vie privée et la dignité de tous les patients, y compris en suivant les exigences légales établies par le Parlement.”