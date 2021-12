Le NHS COVID se transmet quelques heures seulement après que Boris a dévoilé de nouvelles restrictions – « Réessayez plus tard » | Royaume-Uni | Nouvelles

Comme le premier ministre organisait une conférence de presse à Downing Street, de nombreux utilisateurs ont vu un message d’erreur s’afficher, disant : « Trop de demandes » alors qu’ils tentaient de naviguer dans l’application mobile. Plus tard dans la soirée, le message est devenu : « Veuillez réessayer plus tard.

« Il y a actuellement des problèmes d’accès au pass COVID sur l’application et le site Web du NHS.

« Nous enquêtons sur le problème et mettrons à jour dès que possible. »

Le laissez-passer, communément appelé passeport vaccinal, sera rendu obligatoire pour les personnes fréquentant les boîtes de nuit et les lieux très fréquentés.

Le laissez-passer sera la preuve que la personne a reçu les deux doses du vaccin ou a reçu un résultat négatif à un test de flux latéral.

Il s’agit notamment des sites intérieurs non assis de plus de 500 personnes, des sites extérieurs non assis de plus de 4 000 personnes et de tout site de plus de 10 000 personnes.

Le NHS a déclaré qu’il était « au courant d’un problème affectant l’accès au NHS COVID Pass sur l’application et le site Web du NHS ».

Il a ajouté sur Twitter: « Ceci fait l’objet d’une enquête en priorité et sera mis à jour dès que nous le pourrons. »

Plusieurs personnes ont signalé avoir des problèmes d’accès au laissez-passer.

Mercredi, le Premier ministre a confirmé que l’Angleterre passerait au plan B à la suite de la propagation rapide de la variante Omicron au Royaume-Uni.

Des travaux urgents sont en cours pour comprendre l’impact de la nouvelle variante en ce qui concerne les vaccins, les traitements et la transmissibilité.

Les premières indications ont montré un grand nombre de mutations préoccupantes de la protéine de pointe ainsi que des mutations dans d’autres parties du génome viral.

Les données les plus récentes suggèrent qu’Omicron a un taux de croissance très élevé et se propage rapidement.