Le NHS craint une violation de données: le site Web de réservation de vaccins expose accidentellement des détails médicaux | Politique | Nouvelles

Le régulateur des données médicales a signalé des inquiétudes concernant le NHS digital après qu’il est apparu possible pour des étrangers d’accéder aux informations sur les dossiers de vaccination des individus. Les militants ont qualifié cette brèche d ‘”échec gravement choquant”.

Quiconque cherche à réserver un rendez-vous pour un vaccin contre le coronavirus est invité à entrer son numéro NHS en ligne.

Cependant, ceux qui ne connaissent pas le numéro peuvent toujours réserver en fournissant simplement quelques détails clés.

Ceux qui ont reçu deux coups sont immédiatement redirigés vers une page les informant “que vous avez eu vos deux rendez-vous”.

Toute personne sans jab est dirigée vers une page de projection, tandis que ceux qui n’ont qu’une seule injection sont invités à entrer une référence de réservation pour leur deuxième photo.

LIRE LA SUITE: la Grande-Bretagne est de retour! La Banque d’Angleterre prévoit une croissance stupéfiante de 7%

Cela signifie que ceux qui n’ont que des informations limitées sur une personne sont en mesure de trouver des informations médicales personnelles.

Les militants ont averti que le système pourrait être exploité par des employeurs voyous pour savoir lesquels de leurs employés ont été vaccinés.

«Il s’agit d’un échec sérieusement choquant à protéger la confidentialité médicale des patients à un moment où cela ne pourrait pas être plus important, a déclaré Silkie Carlo, le directeur du groupe de protection de la vie privée Big Brother Watch au Guardian.

«Ce système en ligne a laissé les statuts vaccinaux Covid de la population exposés à absolument n’importe qui.

«La date de naissance et le code postal sont des champs de données qui peuvent être facilement trouvés ou achetés, même sur la liste électorale.

«Ce sont des informations de santé personnelles qui pourraient facilement être exploitées par des entreprises, des assureurs, des employeurs ou des fraudeurs.

LIRE LA SUITE: Le vaccin Pfizer devrait être déployé auprès de la plus jeune cohorte à ce jour

“Des protections solides doivent être mises en place immédiatement et une enquête urgente doit être ouverte pour déterminer comment ces protections de base de la vie privée pourraient être absentes de l’une des bases de données de santé les plus sensibles du pays.”

Un porte-parole du tuteur national des données pour la santé et la protection sociale, qui réglemente l’utilisation des données médicales, a déclaré qu’il avait été contacté par deux personnes qui s’inquiétaient du manque de confidentialité sur le site Web du NHS.

Il a confirmé que le National Data Guardian avait pris contact avec NHS Digital pour transmettre les inquiétudes.

Ils ont déclaré: “Le NDG a contacté les organisations qui gèrent le site Web pour s’assurer qu’elles sont conscientes des préoccupations qui ont été soulevées et discutera avec elles du double objectif important de protéger la confidentialité tout en maintenant un accès facile aux vaccinations pour le public.”

NE MANQUEZ PAS:

La moitié des adultes en Angleterre pensent que le gouvernement gère bien la pandémie [SURVEY]

Dominic Raab salue le soutien du Royaume-Uni à “ l’énorme boom ” d’AstraZeneca à l’échelle mondiale [WATCH]

Calendrier du calendrier de vaccination Covid: quand VOUS pourriez recevoir le vaccin – dates [INSIGHT]

Pendant ce temps, NHS Digital a déclaré qu’il travaillait à réviser la page à la lumière des coins de confidentialité.

Il a déclaré: «Le service en ligne de ‘réserver une vaccination contre le coronavirus’ a permis à des millions de personnes de réserver leurs vaccinations rapidement et facilement, avec plus de 17 millions de rendez-vous de première et deuxième dose pris en plus de quatre mois.

“Le système n’a aucun accès direct au dossier médical de quiconque et les gens ne devraient pas utiliser frauduleusement le service – il ne devrait être utilisé que par des personnes réservant leurs propres vaccins ou par quelqu’un qui a sciemment fourni ses coordonnées à cette fin.”

Depuis le lancement des vaccinations contre les coronavirus en décembre de l’année dernière, près de 35 millions de Britanniques ont eu au moins une injection.

Alors que 66,1 pour cent de la population adulte a reçu une première dose, plus de 30 pour cent ont reçu la deuxième et sont entièrement vaccinés.

Le taux de recours aux vaccins continue de dépasser les attentes.

En Angleterre, 95% des personnes âgées de 50 ans et plus ont reçu au moins une dose.

Les ministres affirment que le Royaume-Uni est sur la bonne voie pour offrir un coup à tous les adultes d’ici la fin du mois de juillet.