Le NHS pourrait offrir des bons d’achat d’une valeur de 400 £ aux femmes enceintes pour arrêter de fumer | Royaume-Uni | Nouvelles

Le National Institute for Health and Care Excellence (Nice) et Public Health England affirment que cette incitation financière sera « à la fois efficace et rentable » pour amener les femmes enceintes à arrêter de fumer. La nouvelle campagne de santé du NHS obligerait les fumeuses enceintes à effectuer des tests biochimiques avant de recevoir la récompense afin de prouver qu’elles ont cessé de fumer.

Cependant, si les tests s’avèrent trop difficiles pendant la pandémie, les bons seront quand même attribués.

Ce système de bons est déjà disponible dans certaines régions.

La nouvelle directive sanitaire du NHS se lit comme suit : « Les preuves du Royaume-Uni ont montré que les programmes dans lesquels un maximum d’environ 400 £ pouvait être gagné en bons échelonnés dans le temps (avec des réductions pour chaque rechute effectuée) étaient efficaces et rentables. »

Des études ont suggéré que pour 1 000 femmes enceintes offrant des incitations financières pour arrêter de fumer, seulement 177 arrêteraient réellement.

Selon le Mirror, le Dr Paul Chrisp, directeur du centre d’orientation de Nice, a déclaré : « Le tabagisme continue de faire des ravages sur la santé de la nation et représente environ la moitié de la différence d’espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres de la société. Il est donc d’une importance vitale que nous réduisions le niveau de tabagisme dans ce pays.

« Nous savons qu’environ 10 % des femmes fument au moment de l’accouchement et, étant donné les effets importants du tabagisme sur la santé des mères et des bébés, il est clair que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour encourager ce groupe à abandonner. fumeur.

“Nous devons utiliser tous les outils de notre arsenal pour réduire les taux de tabagisme, y compris l’éducation, le soutien comportemental, les incitations financières et les cigarettes électroniques si les gens sont intéressés à les utiliser.”

La nouvelle directive du NHS souligne également l’importance pour le personnel de santé de fournir des informations sur les cigarettes électroniques à ceux qui souhaitent faire le changement, tout en reconnaissant le fait que les effets à long terme sont inconnus.

Actuellement, aucune cigarette électronique à la nicotine n’est disponible sur le NHS.

Le Dr Jamie Hartmann-Boyce, chercheur principal en comportements liés à la santé à l’Université d’Oxford, a souligné l’importance de passer aux cigarettes électroniques.

Il a déclaré : « Un nombre croissant de preuves suggèrent que les cigarettes électroniques sont considérablement moins nocives que le tabagisme – mais pas sans risque – et peuvent aider les gens à arrêter de fumer.

« Les preuves soutiennent la fourniture de bons pour aider les femmes enceintes à arrêter de fumer, et c’est formidable de le voir dans le nouveau projet de directives. »

Environ 14% de la population britannique fume et bien que le nombre de fumeurs ait légèrement diminué au fil des ans, en comparaison, 14,7% de la population étaient des fumeurs en 2018, la nouvelle directive du NHS est une étape pour réduire encore plus le nombre.

“Les études de ce type de programme montrent que les gens sont restés sans fumée même après la fin des bons ou d’autres types de récompenses”, a déclaré le Dr Hartmann-Boyce.