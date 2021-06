Le NHS salue un «moment décisif» alors que tous les adultes sont invités à réserver leur jab

B

Les ritons âgés de 18 ans et plus peuvent désormais réserver leur vaccin Covid-19 en Angleterre dans ce que le NHS a décrit comme « un dernier effort pour protéger le pays ».

Tous les adultes sont invités à organiser un vaccin s’ils n’en ont pas eu et les forces de santé commenceront à envoyer environ 1,5 million de SMS aux personnes âgées de 18 à 20 ans à partir de vendredi matin.

Cela survient après que les données du gouvernement jusqu’au 16 juin aient montré que sur les 72 891 861 injections déjà administrées au Royaume-Uni à ce jour, 42 216 654 étaient des premières doses – une augmentation de 195 565 la veille. Quelque 30 675 207 étaient des deuxièmes doses, soit une augmentation de 234 834.

Le directeur général du NHS, Sir Simon Stevens, a décrit le développement comme un “moment décisif”.

Le NHS se prépare à une forte demande après que le premier groupe de personnes dans la vingtaine à se voir proposer des vaccins ait réservé plus d’un million de rendez-vous en une seule journée. En Irlande du Nord et au Pays de Galles, le programme de vaccination Covid-19 est déjà ouvert aux personnes âgées de 18 ans. et plus.

Une personne reçoit une dose du vaccin Pfizer BioNTech dans un centre de vaccination pour les plus de 18 ans au Belmont Health Center

/ REUTERS

Et en Écosse, tous les 18 à 39 ans sont invités, avec les groupes plus âgés en premier, dans les zones spécifiques de Glasgow touchées par l’épidémie actuelle.

Plus largement en Écosse, les personnes âgées de 30 ans et plus sont invitées pour leur jab, et celles âgées de 18 à 29 ans le 17 mai 2021 inclus devraient être invitées ensuite.

Le Premier ministre, Boris Johnson, a déclaré : « Offrir à tous les adultes un jab moins de 200 jours après le lancement du programme est l’une des plus grandes réalisations collectives de notre pays, sauvant plus de 14 000 vies à ce jour.

«Je ne peux pas remercier suffisamment le personnel du NHS, l’armée, les bénévoles, les fabricants et tous ceux qui sont impliqués dans cet effort national extraordinaire.

“Aujourd’hui, les vaccins s’accélèrent dans leur course contre le virus – alors finissons maintenant le travail. Si vous ne l’avez pas encore fait, avancez et obtenez votre jab.

Sir Simon a déclaré: «C’est vraiment un moment décisif. Qui que vous soyez, où que vous viviez, si vous avez 18 ans ou plus et que vous n’avez pas encore réservé votre Covid jab, aujourd’hui devrait être le jour où vous le ferez. »

Le Dr Emily Lawson, responsable du NHS England pour le programme de vaccination contre le Covid, a déclaré: «Nous savons que l’obtention des deux doses est vitale pour maximiser l’impact positif des vaccins. Si on vous offre la possibilité d’avancer votre deuxième jab, faites-le et, surtout, présentez-vous pour les deux rendez-vous, et suivez les dizaines de millions de personnes qui se sont déjà procuré cette protection essentielle contre Covid-19. »