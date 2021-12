Il a ajouté que le NHS avait besoin du soutien du public « plus que jamais ».

Un porte-parole des fournisseurs du NHS a déclaré à PA : « Il est important que le Premier ministre reconnaisse qu’il s’agit d’une urgence.

« La menace d’Omicron devient plus claire, mais il existe une opportunité – grâce à une campagne de rappel accélérée – de contenir son impact.

« Le NHS est déjà soumis à une pression énorme, et la mise à l’échelle de cette manière sera un énorme défi.

«Mais nous avons vu au cours des 18 derniers mois, lorsqu’il a été testé comme jamais auparavant, à quel point le service de santé et son personnel peuvent être résilients et ingénieux.»

Il a ajouté que « nous devrons redéfinir les priorités » car le NHS est « déjà au-delà de sa pleine extension ».

Le porte-parole a déclaré : « Au fur et à mesure que le personnel hospitalier s’implique dans la campagne de vaccination, cela risque d’avoir un impact sur les soins planifiés, entraînant des retards supplémentaires.

« Les patients seront priorisés en fonction des besoins cliniques, mais les dirigeants de confiance ne sont que trop conscients de l’impact de ces décisions difficiles. »

LIRE LA SUITE: Boris s’est brutalement moqué tout en prononçant un discours de rappel vital

« Et alors que nous nous concentrons sur les boosters et rendons ce nouvel objectif réalisable, cela signifiera que d’autres rendez-vous devront être reportés jusqu’au Nouvel An. »