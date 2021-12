Le Nicaraguayen Eligio Palacios revendique son droit à la boxe

Le boxeur nicaraguayen Eligio Palacios nous envoie cette note pour la publier dans LA TRIBUNE

Je souhaite rendre ma réclamation publique via votre chaîne et signaler les événements suivants.

Je, Eligio José Palacios Parrales avec le numéro NIE Y8662… et boxeur licencié dans le Fédération de boxe des îles Baléares et actuellement en tant que président M. Manuel Sanchez, je déclare que ledit président agit de manière irrégulière et abusive contre moi, abusant du pouvoir de sa fonction pour les raisons suivantes :

– Le 11/12/2021, j’ai demandé une autorisation de voyage pour pouvoir boxer le 18/12/21 aux îles Canaries, a déclaré le président refuse unilatéralement de m’accorder une autorisation de voyage, précisant qu’il m’a proposé plusieurs combats et J’ai refusé, car je n’ai pas été dans des conditions optimales pour boxer pour des raisons personnelles, c’est la raison que le président me communique, j’ai la preuve des audios via WhatsApp, où je peux corroborer ces faits.

« Cela étant dit, je prie pour que du Fédération espagnole et le Comité de boxe professionnelle Veuillez résoudre ce problème pour moi car j’ai un engagement le samedi 18 à mener (le combat susmentionné).

-Je demande le Comité de boxe professionnelle qu’ils m’autorisent à mener ce combat puisque les boxeurs avec une licence espagnole ont la protection dudit comité.

Je, Eligio José Palacios Parrales Je ne veux pas agir de mauvaise foi en devant poursuivre ces actions devant les tribunaux compétents.