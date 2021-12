Le Nigeria confirme que la star de Watford, Emmanuel Dennis, n’ira pas à la CAN

Watford a reçu un énorme coup de pouce avec l’attaquant vedette de l’actualité Emmanuel Dennis ne jouera pas pour le Nigeria lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Mais sa nation n’est pas satisfaite de la situation et a même riposté au club de Premier League pour avoir « dénudé ses crocs » lors de la convocation de l’as, malgré son erreur apparente.

GETTY

Dennis a été en feu pour Watford en Premier League

Watford a mis le pied à terre et a décidé de ne pas libérer Dennis pour le tournoi, après que la fédération nigériane de football ait envoyé sa demande suite à sa convocation tardive.

Le manager Claudio Ranieri a révélé plus tôt cette semaine que le Nigeria avait manqué la date limite pour informer Watford de son intention de le sélectionner.

Cela a donné au club de Premier League le pouvoir de décider de libérer ou non l’attaquant de 24 ans pour un devoir international.

Et il a maintenant été confirmé qu’il restait en Angleterre, Dennis étant retiré de la liste révisée de l’équipe nigériane pour la finale au Cameroun.

« Le raider rapide en forme Emmanuel Dennis, dont le club de Premiership anglais montre les crocs, a été excusé pour laisser de la place à l’attaquant basé en République tchèque Peter Olayinka », lit-on dans un communiqué sur le compte Instagram officiel du Nigeria, republié sur les Super Eagles. page.

Dennis a été l’une des signatures de la saison, après son arrivée à prix réduit de 3,4 millions de livres sterling cet été en provenance du Club de Bruges.

Auparavant lié à des transferts de 25 millions de livres sterling à Manchester United et à Arsenal avant de mettre fin à son contrat en Belgique, Dennis a prouvé un rapport qualité-prix incroyable.

En fait, seule la superstar de Liverpool Mohamed Salah a plus de buts que l’as de Watford en Premier League cette saison, Dennis réussissant huit buts et cinq passes décisives en 16 apparitions.

.

Dennis a marqué lors de ses débuts en Premier League pour Watford et n’a pas regardé en arrière depuis

Le Nigeria a subi un nouveau coup dur pour son équipe avant son premier match du Groupe D contre l’Egypte à Garoua le 11 janvier.

Alors qu’ils seront sans Dennis pour le tournoi, ils ne pourront pas non plus faire appel au meilleur buteur de Naples Victor Osimhen qui a été contraint de se retirer après avoir été testé positif pour COVID-19

Selon leur déclaration, le Nigeria a appelé l’attaquant du Slavia Prague Olayinka, ainsi que l’ailier de l’Olympiakos Henry Onyekuru pour remplacer les deux attaquants.

Semi Ajayi de West Brom et Tyrone Ebuehi, qui joue pour le club de Serie A Venezia, ont également été ajoutés en défense.

Bien que les inquiétudes de Watford aient été apaisées, seize clubs et Rangers de Premier League devraient encore être touchés par la CAN, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février.

.

Liverpool devrait ressentir les effets de la CAN, Sadio Mane et Mohamed Salah devant représenter respectivement le Sénégal et l’Egypte

Jusqu’à 40 joueurs de Premier League pourraient être appelés pour le tournoi au Cameroun, Liverpool étant gravement touché par les défaites de Mohamed Salah et Sadio Mane au cours d’une partie clé de la saison.

Dans le meilleur des cas, les joueurs impliqués pourraient manquer au moins un tour de Premier League (week-end du 15/16 janvier), le troisième tour de la FA Cup (week-end du 8 janvier) et les demi-finales de la Carabao Cup (w/c 3 janvier et 10 janvier).

Mais une course aux dernières étapes du tournoi pourrait voir les joueurs manquer environ un mois d’action pour leurs clubs.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ avec le code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari éligible et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org