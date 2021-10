Le Nigeria lance la première monnaie numérique de banque centrale d’Afrique

Le Nigeria est devenu le premier pays africain à mettre officiellement en œuvre une CBDC.

La CBCD (monnaie numérique de la banque centrale) du Nigeria est désormais disponible suite à l’annonce du président nigérian Muhammadu Buhari le lundi 25 octobre.

Buhari a dirigé le lancement de la monnaie numérique de la banque centrale du pays, communément appelée « eNaira ».

Le président Buhari a déclaré lors de l’exercice de mise en œuvre officiel que la monnaie numérique nationale est conçue pour compléter la monnaie physique du Nigeria, et non pour la remplacer.

Selon l’annonce officielle, eNaira vise à « faire avancer les limites du système de paiement afin que les transactions financières soient plus faciles et plus fluides ». La CBDC nationale vise à être la seule monnaie numérique ayant cours légal au Nigeria et sera acceptée avec les espèces physiques et complétée par une application officielle de portefeuille mobile.

En conséquence, le président Buhari a déclaré lors de l’événement de déploiement que la CBDC et la technologie blockchain qu’elle utilise peuvent faciliter la croissance économique et augmenter le PIB de la plus grande économie d’Afrique de 29 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années.

Pendant ce temps, lors du lancement officiel, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, a déclaré que quelque 500 millions d’eNaira (1,21 million de dollars) avaient déjà été frappés après le lancement de la CBDC.

La monnaie numérique utilise deux applications (eNaira marchand wallet et eNaira speed wallet), qui sont disponibles en téléchargement dans les magasins d’applications Apple et Google.

L’eNaira a été développé par la société fintech Bitt, dont le système de gestion de la monnaie numérique (DCMS) est également à l’origine de la CBDC de la Banque centrale des Caraïbes orientales. Pour être sûr, eNaira utilise Hyperledger Fabric, un service de blockchain approuvé par IBM pour permettre le règlement des transactions.

Le lancement d’eNaira était initialement prévu pour le 1er octobre, mais a été retardé pour permettre la participation au 61e anniversaire de l’indépendance du Nigéria qui a eu lieu le même jour.

Le lancement officiel d’eNaira intervient quelques mois seulement après que la Banque centrale du Nigeria a ordonné l’interdiction d’autres activités de crypto-monnaie dans le pays.

La Banque centrale et le gouvernement nigérian ont lutté contre la montée des crypto-monnaies privées dans le pays, ce qui a conduit à l’interdiction des transactions cryptographiques dans le secteur bancaire en février. Quatre mois plus tard, les autorités ont annoncé leur intention de mettre en œuvre eNaira, conduisant finalement à la mise à jour d’un lancement officiel de la monnaie numérique nationale le lundi 25 octobre.

Les CBDC gagnent en popularité

Les monnaies numériques des banques centrales gagnent en popularité dans le monde entier alors que les banques centrales cherchent à développer leurs propres monnaies numériques, qui utilisent la technologie pour représenter la monnaie officielle d’un pays sous forme numérique.

Le Nigeria est le premier pays africain à lancer officiellement une monnaie numérique souveraine, et ainsi le pays rejoint la Chine et les Bahamas en tant que pionniers des CBDC officielles.

Comme rapporté par Blockchain.News l’année dernière, les Bahamas sont devenues le premier pays à lancer sa CBDC en octobre 2020. En avril de cette année, la Corée du Sud, la Suède, l’Indonésie, le Japon et la Norvège ont annoncé leurs tests de devises numériques. Jusqu’à présent, en Afrique, l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Égypte, le Maroc et le Ghana examinent la faisabilité de la technologie.

Source de l’image : Shutterstock