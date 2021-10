Le Nigeria lancera sa monnaie numérique ENaira lundi: rapport

Visitez l’article original*

https://www.coindesk.com/resizer/sqcfYvL6h8wzoODnIE9Vst0TO7E=/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/OBZSURWW5BHRJM2IP3A2JW5FGE.jpg

La Banque centrale du Nigeria (CBN) lancera lundi sa monnaie numérique, l’eNaira, a rapporté Bloomberg.

L’eNaira, qui est destiné à compléter le Naira physique plutôt que de le remplacer, « rendra les transactions financières plus faciles et transparentes pour toutes les couches de la société », a déclaré la CBN dans un communiqué envoyé par courrier électronique samedi, selon le rapport. Le lancement était initialement prévu du 1er au 4 octobre, mais a été retardé par respect pour le 61e anniversaire de l’indépendance du Nigéria le 1er octobre. Les responsables financiers nigérians ont eu du mal à faire face à l’utilisation croissante de la crypto-monnaie dans le pays. Le Nigeria a interdit les transactions cryptographiques dans le secteur bancaire en février et, quatre mois plus tard, a annoncé son intention d’introduire l’eNaira. L’eNaira sera accompagné d’un portefeuille sanctionné par la CBN que les utilisateurs peuvent soit lier à leurs comptes bancaires, soit payer au fur et à mesure avec une option de prépaiement, selon le site Web de CBN.

