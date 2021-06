Le pays le plus peuplé d’Afrique, avec 201 millions d’habitants, ne pourra plus accéder à la plateforme de médias sociaux, a annoncé vendredi Alhaji Lai Mohammed, ministre de l’Information du pays. Twitter a qualifié l’annonce de la nation de “profondément préoccupante”, ajoutant qu’elle “enquêtait” et “fournirait des mises à jour lorsque nous en saurons plus”.

L’interdiction intervient quelques jours seulement après que la plate-forme de médias sociaux a temporairement bloqué le compte du président Muhammadu Buhari pour avoir enfreint la politique de comportement du site.

La déclaration du gouvernement nigérian n’a pas fait allusion à la dispute sur le tweet supprimé.

Mardi, le président de 79 ans a tweeté un message vidéo concernant la guerre civile nigériane, condamnant les gens pour “se conduit mal”.

Il a ajouté : « Quiconque veut la destruction du système aura bientôt le choc de sa vie.

« Nous leur avons donné suffisamment de temps… nous les traiterons dans la langue qu’ils comprennent. »

Twitter a supprimé le message mercredi.

Un porte-parole de la plate-forme a déclaré que la publication était “en violation des règles de Twitter”.

Les directives de Twitter stipulent que le contenu ne doit pas inclure de comportement abusif, de harcèlement, de discrimination ou de menaces violentes.

Il ajoute que divers niveaux d’action peuvent être pris contre ceux qui enfreignent les règles, y compris la suppression après la suppression et la suspension ou la suppression de compte.

Un exemple notable en est la suspension indéfinie de l’ancien président américain Donald Trump à la suite des émeutes du Capitole en janvier.

LIRE LA SUITE: Mike Pompeo affirme qu’une activité militaire secrète a été découverte au laboratoire de Wuhan

Le ministère fédéral de l’Information et de la Culture, qui a annoncé l’interdiction, a déclaré qu’elle avait été déclenchée parce que la plate-forme de médias sociaux était utilisée pour des activités “capables de saper l’existence de l’entreprise nigériane”.

Dans un communiqué, le ministère a déclaré : « Le gouvernement fédéral a suspendu, pour une durée indéterminée, les opérations du service de microblogging et de réseautage social, Twitter, au Nigeria.

« Le ministre de l’Information et de la Culture, Alhaji Lai Mohammed, a annoncé la suspension dans un communiqué publié vendredi à Abuja, citant l’utilisation persistante de la plate-forme pour des activités susceptibles de saper l’existence des entreprises nigériennes.

“Le ministre a déclaré que le gouvernement fédéral avait également ordonné à la National Broadcasting l Commission (NBC) de commencer immédiatement le processus d’octroi de licence à tous les OTT. [internet streaming services] et les opérations sur les réseaux sociaux au Nigeria.

Ironiquement, l’interdiction du ministère a été annoncée via Twitter.

On ne sait pas actuellement combien d’utilisateurs de Twitter existent dans le pays, mais les experts ont estimé que ce chiffre pourrait se situer entre trois et sept millions.

Les utilisateurs de Twitter ont condamné l’interdiction. L’organisation caritative de défense des droits humains Amnesty International a affirmé que la plate-forme de médias sociaux est “largement utilisée par les Nigérians pour exercer leurs droits humains, y compris leurs droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information”.

Un journaliste nigérian a déclaré que la décision du gouvernement était “honteuse” et a dénoncé “la division et l’irresponsabilité de ce tweet de Buhari”.

Un autre utilisateur a déclaré : « La suspension par le gouvernement nigérian de Twitter, un moyen de libre expression et de communication, est bizarre et inconstitutionnelle et devrait être immédiatement annulée.

« La suspension expose le Nigeria au ridicule national et international et est insoutenable. »

Un troisième utilisateur a déclaré: «Ce n’est même pas quelque chose à rire. Ce n’est pas une blague.

« Notre voix est la seule chose que nous ayons et nous ne pouvons pas nous permettre de la perdre. C’est de la tyrannie.