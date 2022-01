Le NIH de Fauci a financé des recherches cruelles sur des singes qu’un élève de huitième année a pu déterminer comme étant faux: PETA VP

Le vice-président principal de People for the Ethical Treatment of Animals, ou PETA, a critiqué mardi le NIH du Dr Anthony Fauci pour avoir financé des dizaines de milliers de dollars dans un projet de recherche médicale sur « Tucker Carlson Tonight ».

« PETA a découvert que l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a dépensé plus de 200 000 dollars pour une proposition d’expérience qui » soumettrait de vrais singes rhésus mâles à une thérapie hormonale féminisante pour voir si cela les rend plus sensibles au VIH pour aider les femmes transgenres « , » hôte a dit Tucker Carlson. « Ça ne pourrait pas être plus moche. »

Un singe rhésus se met à l’abri.

« C’est toi qui l’as inventé ? » Carlson a demandé à Kathy Guillermo.

« Ça y ressemble, n’est-ce pas ? Je veux dire, c’est une expérience qu’un étudiant en sciences de huitième année pourrait comprendre n’a aucun sens », a-t-elle déclaré. « Mais non, malheureusement, nous ne l’avons pas fait. »

PETA APPELLE LE DR. FAUCI Démissionne : « NOTRE POSITION EST CLAIRE »

« Ils prennent des singes mâles [and] … les mettre dans des boîtes en métal — c’est là qu’ils sont obligés de vivre. Ils les soumettent à un traitement dit hormonal. Et à partir de là, ils sont censés apprendre quelque chose sur la transmission du VIH… C’est une étude qui pourrait être menée avec des volontaires humains, et nous pourrions en fait découvrir quelque chose qui aiderait les êtres humains.

Dr Anthony Fauci (AP Photo/Susan Walsh)

Carlson a demandé s’il était juste d’estimer que le NIH « inflige une cruauté massive aux animaux qui sont impuissants » et qu' »ils semblent motivés par l’argent de la recherche ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’est tout à fait exact », a déclaré Kathy Guillermo. « Nous avons écrit à Fauci le mois dernier, et nous avons souligné que les expériences sur le VIH sur des singes ont tué des dizaines de milliers de singes. Elles nous ont coûté des milliards de dollars, et nous n’avons aucun vaccin pour prévenir le VIH. Maintenant, on pourrait penser que quatre des décennies d’échec total inciteraient le NIH à essayer quelque chose de différent, mais ils ne l’ont pas encore fait. »

Dr Fauci (AP Photo/Carolyn Kaster)

« Je pense que cela dit que vous n’êtes pas un très bon être humain », a-t-elle déclaré, faisant référence à la nature de la recherche.

Carlson a déclaré: « C’est tellement horrible que je ne veux presque pas en savoir plus, mais j’apprécie ce que vous nous avez dit ce soir. »