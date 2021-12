Les National Institutes of Health ont été accusés d’être impliqués dans un contrat de 1,2 million de dollars au cours de la dernière décennie pour acheter des beagles pour des expériences cruelles, a déclaré Daphna Nachminovitch, vice-présidente principale des enquêtes sur la cruauté de PETA dans « Tucker Carlson Tonight ».

La violation présumée la plus récente provient du fournisseur Envigo, basé en Virginie, qui est accusé d’avoir fourni près de 5 000 chiens et chiots beagle au NIH et à d’autres laboratoires pour qu’ils soient confinés et torturés.

Lors de la visite d’un enquêteur de PETA, plus de 360 ​​chiens auraient été retrouvés morts.

Le NIH a été cité par le ministère de l’Agriculture pour les conditions « horribles » à l’intérieur de ces entrepôts, a déclaré mardi Nachminovitch.

PETA APPELLE LE DR. FAUCI Démissionne : « NOTRE POSITION EST CLAIRE »

« Ils ont été cités (…) pour des violations directes et critiques », a-t-elle déclaré. « Pour ne pas avoir fourni les produits de première nécessité à ces mères allaitantes et à leurs chiots, garder les animaux à des températures allant jusqu’à 92 degrés sans climatisation, plonger des aiguilles dans la tête des chiots pour drainer les hématomes… et bien plus encore. »

L’enquête est en cours, a-t-elle ajouté, affirmant que les chiens de ces établissements sont élevés spécialement pour « des expériences cruelles qui sont inutiles » et payées par l’argent des contribuables.

Pourquoi les beagles seraient-ils la race de choix ? L’exécutif de PETA a révélé l’horrible vérité : ils sont faciles à torturer.

« Les beagles sont petits et dociles », a-t-elle déclaré. « Ce sont des chiens si doux et loyaux, et malheureusement ils sont si soumis qu’ils sont faciles à torturer sans présenter de risque pour la sécurité publique de leurs agresseurs. »

Le Dr Anthony Fauci et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses ont été impliqués dans le scandale pour avoir financé à l’origine des expériences en Tunisie où, selon PETA, des chiots beagle ont été drogués avant que leur tête ne soit enfermée dans des cages remplies de phlébotomes affamés et infectés.

PETA a appelé publiquement le directeur du NIAID à démissionner dans un tweet le 5 novembre.

Le NIH dépense généralement environ 19,6 milliards de dollars par an en expérimentation animale, a déclaré Nachminovitch.