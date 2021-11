Le NIH savait que le laboratoire de Wuhan avait amélioré le coronavirus de chauve-souris des années plus tôt que les autorités n’en ont témoigné, selon le bénéficiaire

Une organisation à but non lucratif financée par les contribuables contredit les National Institutes of Health lorsqu’elle a informé l’agence que l’Institut chinois de virologie de Wuhan avait involontairement amélioré un coronavirus de chauve-souris, soulevant la possibilité que de hauts responsables de la santé publique aient fait de fausses déclarations au Congrès.

Le porte-parole de l’EcoHealth Alliance, Robert Kessler, a partagé une capture d’écran de son compte sur le site Web du NIH eRA Commons pour les bénéficiaires, montrant qu’il a soumis son rapport de la «quatrième année» le 13 avril 2018.

Kessler a également fourni à Just the News un enregistrement vidéo d’EcoHealth recherchant dans son compte NIH le numéro de série de la demande de subvention de recherche sur les chauves-souris et le chercheur principal, Peter Daszak, président et visage public d’EcoHealth. (Seul le propriétaire du compte peut le faire, a déclaré Kessler.)

Lorsque le menu du rapport d’avancement des performances de recherche est affiché pour l’entrée « date de début du budget » du 1er juin 2018, il indique que la date d’échéance du rapport était le 15 avril de cette année et qu’il a été « soumis à l’agence ». L’onglet « historique d’acheminement » montre que le chef d’état-major Aleskei Chmura l’a soumis deux jours plus tôt.

Le directeur du NIH, Francis Collins, et le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, ont déclaré à plusieurs reprises au Congrès que l’agence ne finançait pas la recherche sur le « gain de fonction », ce qui rend les virus plus dangereux.

Mais le mois dernier, le directeur adjoint principal Lawrence Tabak a déclaré au représentant James Comer, du House Oversight Committee, classement républicain, que le laboratoire de Wuhan a rendu les souris « plus malades » de manière inattendue avec un coronavirus de chauve-souris modifié qu’avec l’original.

Il a renvoyé la balle à EcoHealth pour avoir prétendument caché les résultats de cette « expérience limitée » pendant plus de trois ans, violant les conditions de la subvention, qui obligeaient l’association à signaler « immédiatement » tout « un journal [tenfold] augmentation de la croissance.

Les résultats n’ont été rapportés que dans le cinquième et dernier rapport d’étape d’EcoHealth au NIH deux mois plus tôt « en réponse aux efforts de mise en conformité du NIH », a affirmé Tabak, et EcoHealth avait reçu l’ordre de soumettre toutes les données non publiées de son travail financé par des subventions dans les 5 jours.

Kessler a déclaré qu’il avait fait l’enregistrement vidéo de la recherche de la date de soumission du rapport « il y a quelques semaines à peine afin que nous puissions prouver nos affirmations ». Il a déclaré que le NIH indique à tort 2020 comme date de soumission de son rapport de la quatrième année.

La porte-parole du NIH, Amanda Fine, a répondu à une question de Just the News pour savoir si la représentation de Tabak au Congrès était fausse ou simplement mal comprise à la lumière de la documentation d’EcoHealth, mais n’a pas fourni de réponse dans les délais.

EcoHealth a déclaré à Science le lendemain de la lettre de Tabak qu’il avait signalé le résultat de laboratoire inattendu « dès que nous en avons été informés, dans notre rapport de l’année 4 en avril 2018 ». Daszak a officiellement répondu aux allégations de Tabak dans une lettre du 26 octobre au directeur adjoint de la recherche extra-muros Michael Lauer.

« EcoHealth s’est en fait conformé à toutes les exigences de déclaration », car l’expérience de 2018 citée dans le cinquième rapport est la même que « signalée rapidement au NIH le 13 avril 2018 dans notre rapport de l’année 4 », a-t-il écrit. « Une preuve de soumission à cette date est jointe. »

Kessler a partagé la capture d’écran et la vidéo avec Just the News lorsqu’on lui a demandé cette preuve, et a déclaré qu’il l’avait partagée avec d’autres journalistes. La seule à l’avoir publiée était apparemment la journaliste d’investigation Katherine Eban, rédactrice en chef à Vanity Fair, le 22 octobre.

« À aucun moment, le personnel du programme ne nous a indiqué que ce travail nécessitait des éclaircissements supplémentaires ou un examen secondaire », a déclaré Daszak à Lauer. « En fait, notre rapport a été jugé suffisant pour que l’Année 5 soit attribuée sans délai. »

Le porte-parole du comité de Comer n’a pas répondu à une question de Just the News pour savoir si la documentation d’EcoHealth suggère que les responsables du NIH ont fait de fausses déclarations au Congrès, ou si Comer avait donné suite.

Les républicains du comité de surveillance de la Chambre ont tweeté en réponse à la lettre de Tabak selon laquelle le NIH avait été « menti » par Daszak, qui avait « caché » les recherches au gouvernement.

Richard Ebright, directeur de laboratoire à l’Institut de microbiologie Waskman de l’Université Rutgers, a eu une réaction différente à la lettre de Tabak à l’époque. « Le NIH a reçu les documents pertinents en 2018 et a examiné les documents en 2020 et à nouveau en 2021 », et Collins, Fauci et Tabak « ont menti au Congrès », a-t-il tweeté.

Ni Comer ni les républicains de surveillance ne semblent avoir répondu publiquement à la réfutation d’EcoHealth aux allégations de Tabak.

Le Comer et le Comité judiciaire, qui classent le représentant républicain Jim Jordan, ont appelé le ministère de la Justice à enquêter pour savoir si EcoHealth avait violé la loi fédérale en «ne divulguant pas d’informations après avoir utilisé les fonds des contribuables pour effectuer des recherches sur le gain de fonction».

Leur lettre du 27 octobre au procureur général Merrick Garland ne mentionne pas la réponse de Daszak du 26 octobre au NIH.

La semaine suivante, Comer et le sénateur Rand Paul ont interrogé Collins sur les modifications apportées à la page Web du NIH intitulée « Recherche sur les gains de fonction impliquant des agents pathogènes potentiels de pandémie » apparemment le même jour où Tabak a écrit à Comer.

« Gain de fonction » a été supprimé du titre et la section de gain de fonction a été entièrement supprimée, « le ou vers » le 20 octobre, ont-ils déclaré. Une archive du 19 octobre montre la page d’origine, dont l’URL redirige désormais vers une autre sans la chaîne « gain-function ».

Les législateurs ont demandé l’identité du NIH ou d’autres responsables fédéraux qui ont autorisé les changements et toute communication interne associée.