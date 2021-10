Le Nintendo Direct fête ses 10 ans

Image : Nintendo / Kotaku

En 2011, le tout premier “Nintendo Direct” mettait en vedette Reggie Fils-Aimé, alors président de Nintendo of America, dans une salle blanche à écho faisant la promotion de la 3DS en difficulté en expliquant comment elle obtenait Hulu Plus et pouvait enregistrer des vidéos 3D. “Jusqu’à 10 minutes de vidéo 3D peuvent être enregistrées de tout ce que vous voulez”, a-t-il déclaré. « Anniversaires, réunions de famille pendant les vacances ou votre frère bave dans son sommeil. » Mais 10 ans plus tard, l’expérience de marketing des produits de Nintendo est passée d’une infopublicité maladroite à une visualisation de rendez-vous pour tous ceux qui jouent à des jeux, et même pour certains qui n’y jouent pas.

La semaine dernière, Nintendo a organisé son 150e Direct, présentant Splatoon 3, Bayonetta 3 et des taquineries pour les futurs Directs. Il a également révélé le casting étoilé, pour le meilleur ou pour le pire, de son prochain film Super Mario Bros., brisant momentanément Internet dans le processus. Des centaines de milliers de personnes ont regardé en direct sur YouTube et Twitch, tandis que d’autres ont fait des blagues sur les réseaux sociaux. Le format, en d’autres termes, a parcouru un long chemin, soutenu par la popularité massive de la Nintendo Switch.

Dans l’épisode de cette semaine de Splitscreen, nous partageons nos réflexions sur les plus grandes actualités du dernier Direct, jetons un bref aperçu de la façon dont tout a commencé et analysons les bagages étranges et idiosyncratiques qui l’accompagnent, comme les fans de Nintendo accusant les autres de “gâcher” le Direct en partageant à l’avance les images divulguées de Kirby et du pays oublié. La grande chute de Nintendo Directs, c’est comme si le cirque traversait votre ville dans un tourbillon de 45 minutes, ce qui, naturellement, laisse les gens avec beaucoup de sentiments compliqués.

Le journaliste principal de Kotaku et ancien de Splitscreen, Mike Fahey, est de nouveau sorti cette semaine mais sera bientôt de retour. En attendant, une autre star de la nouvelle classe de première année de Kotaku, Isaiah Colbert, vient discuter de tout ce qui concerne Nintendo (et Bayonetta).

