Le Nintendo eShop propose désormais également une catégorie avec les titres les plus joués | Jeux

La nouvelle catégorie »Most Played » est maintenant disponible sur Nintendo eShop, la boutique de jeux numériques pour Nintendo Switch.

Nintendo eShop est la boutique de jeux numériques pour Switch, qui rassemble chaque semaine des nouvelles, des remises exclusives, des démos et d’autres contenus. Maintenant, une nouvelle fonctionnalité est disponible.

Plus qu’une fonction, il s’agit une nouvelle catégorie. Vous savez déjà que dans l’eShop, nous trouvons différents onglets, pour voir les dernières nouvelles, les offres disponibles ou les jeux inclus dans Switch Online.

Comme vous pouvez le voir dans le Nintendo eShop lui-même, une nouvelle catégorie nous est désormais présentée : »Le plus joué » Ici, nous pouvons voir le titres les plus populaires et les plus réussis de la boutique numérique.

L’onglet le plus joué peut être vu dans »Points forts », en bas. C’est un bon moyen de voir à quoi jouent les utilisateurs de Switch et ce qui est le plus populaire sur le Nintendo eShop.

Tous les titres inclus dans cette catégorie eShop ont été les plus joués au cours des 2 dernières semaines. De plus, il existe un filtre qui exige qu’ils aient eu 2500 joueurs actifs au minimum.

Bien sûr, certains de ces titres Switch ne sont sur le marché que depuis peu de temps. Il y a des exemples clairs comme Shin Megami Tensei V ou les remakes Diamant brillant et perle chatoyante, entre autres.

Ce sont tous Changer de jeu et d’application de la nouvelle catégorie Nintendo eShop :

Disgaea 6: Defiance of Destiny Football Manager Touch 2022 Horloge AAA Pokemon Brilliant Diamond Pokemon Shining Pearl Garden Paws Grow: Song of the Evertree Shin Megami Tensei V YouTube Dragon Quest Builders 2 Olympia Soiree Empire of Sin Diablo II: Ressuscité Disney Magical World 2: Enchanted Edition Fire Emblem: Three Houses Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Prince’s Edition Civilization VI Divinity II: Original Sin – Definitive Edition My Time at Portia Danganronpa S Cupid Parasite The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV XCOM 2 Xenoblade Chronicles 2 Rune Factory 4 Special Piofare: Fated Memories Collar X Malice Monster Hunter Generations Ultimate Warframe Kingdom Two Crowns The Elder Scrolls V: Skyrim Harvest Moon: One World The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ARK: Survival Evolved Digimon Story Cyber ​​Sleuth Mercenaries Rebirth : Call of the Wild Lynx Fell Seal: Arbiter’s Mark Dragon Quest XI S Dragon’s Dogma: Dark Arisen Shadowverse: Champion’s Battle The Witcher III : Wild Hunt Complete Edition Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruined King: A League of Legends Story Graveyard Keeper NBA 2K22 Blue Reflection: Second Light Atelier Ryza 2 The Wild at Heart Tropico 6 Dying Light: Platinum Edition Cafe Enchante Surviving the Aftermath Spiritfarer The Long Dark Dragon Ball Z: Kakarot Ya IX: Monstrom Nox Disgaea 5 Complete NEO: The World Ends with You Dead by Daylight Story of Seasons: Pioneers of Olive Town Stardew Valley Immortals Fenyx Rising The Outer Worlds Xenoblade Chronicles: Definitive Edition Sword Art Online : Fatal Bullet Farm Together Final Fantasy X / X-2 HD Final Fantasy XII: The Zodiac Age Kingdom of Amalur: Re-Reckoning The Binding of Isaac: Afterbirth + Bravely Default II Borderlands: The Handsome Collection Mary Skelter 2 Tokyo Mirage Sessions #FE Encore The Legend of Zelda: Breath of the Wild Danganronpa: Trigger Happy Havoc Ya VIII: Lacrimosa of Dana Danganronpa V3: Killing Harmony Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster The W Itcher III: Wild Hunt LEGO Marvel Super Heroes Darkest Dungeon Dragon Quest Builders Star Wars: Knights of the Old Republic AI: The Somnium Files Fortnite Monster Sanctuary Idle Champions of the Forgotten Realms: Dungeons and Dragons Harvest Moon: Light of Hope Animal Crossing: New Horizons Danganronpa 2: Goodbye Despair Octopath Traveler Story of Seasons: Friends of Mineral Town Monster Hunter Rise Valkyria Chronicles 4 Northgard The Survivalists Disco Elysium: The Final Cut

La console de Nintendo continue d’être l’une des plus vendues au monde. Elle dispose d’un large catalogue de jeux exclusifs et est la première console hybride capable de jouer à des jeux à la télévision ou en mode portable sans coupures.

Beaucoup de ces jeux les plus joués sont RPG, aussi bien que jeux longue distance comme Animal Crossing New Horizons, Fortnite, Dying Light ou Tropico 6, entre autres.

Êtes-vous surpris par le liste des plus joués dans l’eShop ? Vous pouvez jeter un œil à la nouvelle catégorie vous-même et découvrir quels sont les jeux les plus populaires et ceux qui sont en vogue parmi les joueurs de consoles hybrides.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Ángel Morán Santiago.