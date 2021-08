Le Nintendo eShop sera bientôt lancé en Argentine, en Colombie, au Chili et au Pérou

in

Image : La vie de Nintendo

Nintendo a annoncé que sa boutique numérique eShop sera bientôt disponible dans plusieurs nouveaux pays pour la première fois, renforçant ses récents efforts pour fournir un accès officiel à ses produits à travers l’Amérique du Sud.

L’eShop, une boutique accessible directement sur les systèmes Nintendo Switch qui propose des jeux numériques et des abonnements en ligne, sera disponible en Argentine, en Colombie, au Chili et au Pérou. Un récent article sur les réseaux sociaux demande aux fans de rester à l’écoute pour plus d’informations, son lancement étant prévu “très bientôt”.

Image : Nintendo

En décembre dernier, l’eShop a été lancé au Brésil pour la première fois, proposant 400 jeux dès le premier jour. Jusqu’à ces récents changements, les propriétaires de Switch à travers l’Amérique du Sud avaient un accès limité aux jeux et services et devaient même importer des consoles d’autres territoires, mais les choses changent certainement pour le mieux.

Nous veillerons à garder un œil sur le lancement de l’eShop dans les pays mentionnés ci-dessus et mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.