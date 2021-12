Le Nintendo Switch eShop est en panne pour certains le jour de Noël

Alors que les enfants et les adultes affluent vers le Nintendo eShop, impatients de dépenser les cartes-cadeaux qu’ils ont trouvées dans leurs bas, cette excitation a rapidement été gâchée par un écran d’erreur eShop. La vague de vacances annuelles a encore une fois fait tomber le Nintendo Switch eShop pour certains, selon un rapport de Kotaku.

Nous sommes conscients que les joueurs rencontrent des erreurs lors de l’accès au Nintendo eShop et nous nous efforçons de résoudre le problème dès que possible. Merci de votre compréhension et veuillez consulter notre page État du réseau pour les dernières mises à jour.https://t.co/KnM0g7z7jn

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 25 décembre 2021